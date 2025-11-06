Trasladan al Reclusorio Norte a sujeto que agredió a Sheinbaum en calles de CDMX

Trasladan al Reclusorio Norte a hombre que abordó indebidamente a la presidenta Sheinbaum

Uriel Rivera Martínez, señalado por autoridades capitalinas como el hombre que se acercó de forma inapropiada a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue trasladado este jueves al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde será presentado ante un juez de control.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que el traslado se realizó bajo resguardo policial y que el individuo enfrentará cargos por su presunta participación en hechos que atentan contra la integridad y dignidad de las personas.

Más información en un momento...

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL