Claudia Sheinbaum recibe a Emmanuel Macron, presidente de Francia, en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este viernes la Ceremonia Oficial de Bienvenida al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

Macron arribó al recinto histórico alrededor de las 09:40 horas, donde fue recibido personalmente por la mandataria. Después de este saludo protocolario, ambos líderes sostendrían una reunión privada enfocada en asuntos bilaterales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de video

Antes del encuentro, Sheinbaum informó que la agenda contempla tres reuniones de alto nivel. La primera, dijo, se desarrollaría solo entre ambos jefes de Estado para abordar temas prioritarios de la relación México–Francia.

La segunda reunión incluiría a funcionarios de ambos gabinetes. De acuerdo con la presidenta, el objetivo es revisar acuerdos políticos, económicos, científicos y culturales. Posteriormente, se realizará un encuentro con el sector empresarial.

Sheinbaum adelantó que se prevé analizar nuevas oportunidades de inversión y cooperación económica, aunque no detalló los nombres de los asistentes ni los sectores involucrados.

