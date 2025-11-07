Emmanuel Macron, Presidente de Francia, llegó a México

En la imagen, el Canciller mexicano y el Presidente de Francia.

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, arribó la madrugada de este viernes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para reunirse con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo.

En el antiguo hangar presidencial de la Terminal 1, Emmanuel Macron fue recibido a las 5:00 horas por el Canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.

📸 El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió hoy al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron), y a su comitiva, quienes arribaron a las 00:50 hrs. a nuestro país.



Se prevé que Emmanuel Macron acuda a las 9:40 horas a Palacio Nacional, en donde se llevará a cabo una ceremonia oficial de bienvenida, para posteriormente participar en una reunión con la Mandataria, miembros de su Gabinete y empresarios.

Después, se tiene previsto que Emmanuel Macron tenga un encuentro con personal de la Embajada francesa en México, además de un segundo grupo de empresarios.

El 6 de noviembre, durante la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo detalló que en la mesa de trabajo con el Presidente francés estarán presentes funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Economía, Cultura, Hacienda, además de la Embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez, entre otros.

“Vamos a hablar de relación económica, del Acuerdo Comercial que se renueva en el 2026 con la Unión Europea y cómo va a participar Francia, esencialmente; y colaboración en temas de ciencia, cultura e innovación”, informó la Mandataria.

Por su parte, la Embajada francesa indicó que la reunión se organiza “con el objetivo de reforzar la asociación estratégica entre Francia y México, y acelerar la cooperación en los ámbitos económico, universitario y científico, cultural, y en materia de medio ambiente, salud y seguridad”.

Emmanuel Macron , quien llega a México tras una breve estancia en Brasil, pasará apenas unas horas en el País.

