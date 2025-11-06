En reunión con Macron, se abordará devolución de códices y relación comercial bilateral

Entre las prioridades a abordar con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su visita a México, también se encuentra la relación comercial entre ambas naciones y la colaboración en múltiples temas de interés común.

Este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibirá en Palacio Nacional al mandatario francés, que consistirá en el tercer encuentro que la Jefa del Poder Ejecutivo Federal sostendrá con un jefe de estado en lo que va del sexenio.

Durante la conferencia matutina, precisó que uno de los temas a abordar será la relación económica, con miras al acuerdo comercial que se buscará renovar el próximo año con la Unión Europea.

José Alfonso Suárez del Real (@SuarezdelReal1), asesor político de Comunicación Social de la Presidencia, adelantó que, durante la reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, se abordará la creación de una comisión que permita la recuperación de los códices Bornónico y… pic.twitter.com/AiLyHI9A8e — Canal 22 México (@Canal22) November 6, 2025

“Vamos a hablar de la relación económica del acuerdo comercial que se renueva en el 2026 con la Unión Europea y cómo va a participar Francia. Esencialmente y colaboración en temas de ciencia, cultura e innovación”, dijo.

Recordó que también se insistirá en el envío de códices que están en aquel país, respecto de lo cual José Alfonso Suárez del Real, asesor político de Comunicación Social de la Presidencia, adelantó que se alistan actividades para conmemorar el bicentenario de las relaciones entre México y Francia.

A la reunión con Macron también asistirán miembros del gabinete federal como el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; la embajadora Blanca Jiménez, entre otros.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT