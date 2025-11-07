Comparecen titulares de Salud, IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, ante diputados

Ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados comparecieron este viernes el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, y los directores generales de los Institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del IMSS-Bienestar, Zoé Robledo Aburto, Martí Batres Guadarrama y Alejandro Svarch Pérez, respectivamente, con motivo de la glosa presidencial.

En su intervención el titular de la Secretaria de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, señaló que la cobertura adecuada de vacunación “es nuestra responsabilidad y el objetivo es alcanzar coberturas de 95% en todo el territorio, asegurando el abasto continuo de biológicos mediante la planeación anticipada y los contratos multianuales para garantizar la calidad del programa, por ello estamos modernizando la logística y la trazabilidad digital de los biológicos instalando brigadas móviles, y fortaleciendo los equipos comunitarios de salud.”

Indicó que la campaña invernal de vacunación 2025 2026 avanza con éxito y combina la aplicación simultánea de vacunas actualizadas contra influenza, covid-19 y neumococo “la meta es aplicar 50 millones de dosis antes de abril del 2026.”

Kershenobich Stalnikowitz señaló que la construcción de una república sana, requiere de trabajo continuo y en equipo.

“En donde no solo se atiendan la enfermedad, sino que se procure el bienestar de las personas. Este concepto en la Secretaría de Salud lo interpretamos en ¿Cómo hacer que mejore la calidad de vida de las personas? Al comparecer hoy ante ustedes, agradezco el liderazgo, compromiso, e involucramiento personal de nuestra presidenta con estos objetivos.”

E indicó que el punto de partida de este trabajo ha sido el fortalecimiento de la rectoría del sector salud, desde la Secretaría de Salud, donde se han realizado en estrecha colaboración con el IMSS el ISSSTE y el IMSS Bienestar “que vibran con los gobiernos estatales a mantener la coherencia y la armonía institucional. En tiempos de cambio resulta fundamental para una gobernanza correcta y eficaz todo ello acompañado de una serie de acciones que mencionaré en unos momentos la gobernanza.”

Mencionó que la gratuidad ha sido uno de los elementos más transformadores del sector y “estamos comprometidos a garantizar el abasto de medicamentos e insumos médicos y fortalecer la estructura y dignificar las condiciones laborales del personal de salud, un sistema de salud verdaderamente moderno y justo.”

El Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pedro Zenteno, fue el encargado de dar la bienvenida a los titulares de las dependencias de salud, tan solo después del Presidente de Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, quien dijo “es un honor tener aquí a los titulares de estas dependencias tan importantes para los mexicanos.”

“Estamos aquí para dar cumplimiento al acuerdo de la junta de coordinación política por el que se establece el calendario y las normas para llevar a cabo las comparecencias de los funcionarios y los funcionarios públicos con motivo del análisis del primer informe de gobierno de la presidenta de la República la doctora Claudia Sheinbaum, aprobado por la cámara de diputados”, dijo Zenteno.

Asimismo, la presidenta de la mesa directiva de la cámara de diputados, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López, dijo que “Acabamos de inaugurar un conversatorio por los 80 años de la ONU y llego aquí a estas comparecencias a decirles bienvenidas, bienvenidos a esta cámara de diputados; para decirles aquí estamos para escuchar seguramente para debatir, pero sobre todo para construir la salud de los mexicanos como derecho humano indispensable.”

Al momento continua la comparecencia de los titulares de la dependencia de Salud, que se prevé culmine cerca de las 14:00 horas.

