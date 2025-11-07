Feliz con el recorte

Tarde se le hacía a la ministra Lenia Batres, nos comentan, para que quedara aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año para así aplaudir el millonario recorte que sufrió el Poder Judicial. Sí, ahí donde ella trabaja y donde, por cierto, se acusa un fuerte rezago en la resolución de asuntos que no se ve para cuándo se terminará. Nos cuentan que a la ministra, envuelta en el pasado en controversias, como la de que se movía en un camionetón medio fifí, entre otras, le llovió fuerte la víspera, luego de que se difundieran videos en los que se ve repartiendo aparentemente chicles durante la toma de posesión del nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aunque más ruido han hecho las imágenes en las que se le ve con los ojos entre cerrados, como a punto de ceder a los llamados de Morfeo. Uf.

