México niega tener reportes sobre supuesto atentado contra embajadora de Israel

El gobierno mexicano negó tener reportes oficiales sobre un presunto atentado planeado contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, luego de que medios internacionales difundieron versiones sobre un supuesto complot organizado por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el que informó que “hasta el momento no se ha recibido información que confirme la versión de un complot” dirigido contra la diplomática israelí. En el mismo sentido, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró que “no existe registro de alerta ni reporte alguno” sobre amenazas verificadas hacia personal diplomático en territorio nacional.

Las dependencias mexicanas subrayaron que mantienen “una colaboración respetuosa y coordinada con las agencias de seguridad internacionales que así lo soliciten”. La SRE reiteró además su disposición a mantener “una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en el país”.

La SSPC y la SRE afirmaron que no se ha detectado ninguna alerta ni operación vinculada con el presunto plan del IRGC. ı Foto: SRE

Las declaraciones se produjeron luego de que agencias de noticias informarán que autoridades de Estados Unidos e Israel habían frustrado un presunto plan iraní para atentar contra la vida de la embajadora israelí en México.

Según esas fuentes, el complot habría sido organizado por la unidad 11000 del IRGC y neutralizado antes de representar una amenaza inmediata. Sin embargo, ni México ni la FGR han confirmado oficialmente la existencia de dicha operación.

El gobierno israelí, por su parte, emitió un mensaje de agradecimiento a México por “su cooperación en desarticular una red terrorista dirigida por Irán”, aunque el comunicado no detalló acciones concretas de las autoridades mexicanas.

La diferencia de versiones ha generado cautela en la interpretación diplomática del caso. Mientras Estados Unidos e Israel afirman que el plan fue contenido con apoyo internacional, México mantiene que no tiene evidencia ni reportes oficiales que sustenten esas afirmaciones.

Este episodio subraya la importancia de los canales de inteligencia compartida y de la cooperación en materia de seguridad internacional.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha presentado documentos, nombres de sospechosos o procesos judiciales relacionados con el supuesto atentado. La investigación continúa bajo el ámbito diplomático y de inteligencia internacional.

