México rechaza decisión; acusa argumentos falsos

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa en Palacio Nacional, el 6 de noviembre de 2025

La declaración como persona non grata hecha por el Congreso de Perú, en contra de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue rechazada por el Gobierno de México, que acusó que los argumentos bajo los cuales se tomó esa decisión resultan falsos.

Luego de que se declarara el rompimiento de las relaciones diplomáticas, el Congreso de Perú acusó a la mandataria mexicana de incurrir en una “inaceptable injerencia en los asuntos internos” de dicho país, al también considerar que las declaraciones que ha hecho constituyen un agravio al sistema democrático peruano.

En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló: “El Gobierno de México rechaza la declaración de persona non grata contra la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, aprobada por el Congreso de Perú en esta fecha, al estar motivada por planteamientos falsos”.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Feliz con el recorte

El Tip: EL senado rechazó la decisión del gobierno de Perú, defendió el asilo político a Chávez y rechazó injerencia en sus asuntos.

Se negó haber intervenido de alguna manera en los asuntos internos, debido a que se ha procedido en apego a los principios de política exterior y a la tradición diplomática que ha conducido México desde hace muchos años, con relación al asilo que se le concedió a la exministra peruana Betssy Chávez en la embajada en aquel país.

“México reitera que la concesión de asilo político a la ciudadana Betssy Betzabet Chávez Chino se decidió en estricto apego al derecho internacional aplicable en la materia, el cual resulta vinculante tanto para México como para Perú”, argumentó.

En este contexto, el Gobierno mexicano recordó que la Asamblea General de la ONU ha establecido que el asilo político es un acto pacífico y humanitario, que además no puede ser motivo de rompimiento por ningún otro Estado.