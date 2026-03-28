Van más de 700 toneladas de contaminante recolectadas del Golfo de México, tras derrame de crudo

Más de tres mil elementos de Grupo Interinstitucional colaboran en limpieza de playas.

Autoridades federales informaron que ha avanzado la limpieza de las playas del Golfo de México tras el derrame de hidrocarburo ocurrido el 2 de marzo, labores por las cuales, se detalló, van más de 700 toneladas de contaminante recolectadas a los largo de más de 480 kilómetros de costa.

Así lo informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual destacó los avances al corte de este sábado efectuados por el Grupo Interinstitucional designado para la limpieza de las zonas afectadas.

De esta forma, el Semarnat informó que, gracias a las labores de contención, búsqueda y localización, recolección, limpieza e investigación, al corte de este día se han recolectado más de 700 toneladas de contaminante en las zonas costeras afectadas.

Mientras que, en altamar, han sido 40 toneladas de contaminante las que se han recolectado.

Siguen labores de limpieza de playas afectadas por derrame de hidrocarburo. ı Foto: Semarnat

Lo anterior, puntualizó Semarnat, se ha llevado a cabo en 39 playas a lo largo del Golfo de México, lo cual, remarcó, corresponde a más de 480 kilómetros de costa.

“Se mantiene el control de la contaminación por hidrocarburos en costas del Golfo de México, reportándose playas limpias como resultado de las acciones coordinadas de atención, contención y saneamiento”, se lee en el comunicado de Semarnat.

Mientras que, gracias a labores en el complejo Cantarell, en la Bahía de Campeche, se ha logrado contener la dispersión del hidrocarburo derramado y “avanzar significativamente en la limpieza del litoral”.

En el mismo sentido, Semarnat destacó que continuarán las acciones de limpieza como también las de supervisión y verificación, a fin de determinar el origen del incidente y “proceder conforme a derecho contra quien resulte responsable”.

📄 #ComunicadoConjunto | Grupo Interinstitucional garantiza el control de la contaminación por hidrocarburos en Golfo de México; reporta playas limpias en litoral.



➡️ https://t.co/ErIKIX9B5N#SomosMedioAmbiente pic.twitter.com/zC4OSci1dM — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) March 28, 2026

La dependencia recordó que este operativo se llevó a cabo mediante una fuerza interinstitucional superior a tres mil elementos, apoyados de 46 buques y embarcaciones, 45 vehículos, siete aeronaves de ala móvil y ala fija, dos drones aéreos, dos drones submarinos y más de mil metros de barreras de contención.

Este grupo interinstitucional, puntualizó Semarnat, está conformado por elementos de esta dependencia junto con las secretarías de Marina (Semar) y de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como autoridades estatales y municipales.

“El Gobierno de México refrenda su compromiso de mantener acciones continuas hasta garantizar la total mitigación de los efectos asociados a la presencia de hidrocarburos, así como la protección del medio ambiente marino y el bienestar de la población”, concluye el comunicado.

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