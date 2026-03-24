Investiga FGR el derrame de crudo del Golfo

Por representar un delito penal, el derrame de hidrocarburo, que se ha extendido por más de dos semanas en el Golfo de México, ya se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

A inicios de mes se identificó un derrame sobre el litoral del Golfo que ya se ha esparcido por más de 630 km, desde Veracruz hasta Tabasco.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que este derrame no fue responsabilidad de Pemex, sino de una embarcación; a pesar de ello, el director de la dependencia, Víctor Rodríguez, acudió a supervisarlo directamente.

“Hubo un derrame, como ustedes saben, de un barco. Que se están haciendo todavía todas las investigaciones y, también, le pedimos a la Fiscalía que pudiera intervenir, porque finalmente ya hay delito penal en este caso”, puntualizó.

El Dato: La Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México reportó 51 sitios con presencia de chapopote, lo que impacta en las actividades de cientos de comunidades de la región.

Afirmó que Pemex ya labora en las acciones de limpieza del océano y de las playas que han resultado afectadas, además, comentó que se ha involucrado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para asistir a los pescadores y prestadores de servicios turísticos y resarcir el daño provocado.

Víctor Rodríguez señaló que el Gobierno brinda apoyo, pero es la empresa responsable de la embarcación la que debe resarcir el daño ocasionado: “Puede haber un apoyo, pero la empresa tiene que resarcir evidentemente los daños. Entonces, por eso tiene que haber la certeza de quién fue, quién provocó este derrame y las consecuencias que esto implica en términos administrativos, que sería la Profepa, e incluso penales, que sería la Fiscalía (FGR)”.

En otro asunto, será el próximo mes cuando la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, presente su plan para fortalecer los trabajos que realiza por medio de sus representaciones dentro de cada una de las entidades federativas.

Durante la conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que una de las observaciones hechas es que no se cuenta con el personal suficiente para llevar a cabo las responsabilidades que tienen: “Las Fiscalías estatales tienen su propia dinámica y su propia autonomía, pero las representaciones estatales de la Fiscalía General de la República que, desde su perspectiva, no tienen suficiente personal ni atienden de manera adecuada, sino que todo se centraliza. Es parte de lo que ella ha comentado en el Gabinete de Seguridad”.

Enfatizó que, con el paso de los años, se han llevado cambios en la forma en que opera la FGR, sobre todo a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio desde 2015.

“Este Sistema Penal Acusatorio cambió por completo la visión del pasado. Tiene sus pros y desde mi punto de vista también requiere mejorarse. Eso significa que tiene que fortalecerse la inteligencia y la investigación para hacer órdenes de aprehensión, que es justamente lo que nosotros estamos fortaleciendo con el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para la Seguridad Pública, porque para detener a un delincuente lo he dicho aquí varias veces o un presunto delincuente, tiene que haber pruebas. Lo he dicho aquí varias veces”, concluyó la Presidenta Claudia Sheinbaum.