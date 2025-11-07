SCJN deja firme invalidez de Ley Eléctrica de AMLO

Por mayoría de seis votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundado el recurso de reclamación que promovió el Gobierno federal contra la sentencia que en su momento declaró inconstitucionales diversos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promulgada durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Con ello, el máximo tribunal dejó firme la resolución de la extinta segunda sala, cuyo voto de calidad —emitido por el entonces ministro Alberto Pérez Dayán— resultó decisivo para invalidar la norma.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución del recurso de reclamación 56/2024, explicó que, aunque el reclamo del Ejecutivo era “fundado, pero inoperante”, el fallo impugnado debía mantenerse, porque la ley ya fue abrogada y las salas de la Corte dejaron de existir tras la reforma judicial de 2024.

2 ministros votaron en contra y 2 a favor de la ley en ese entonces

“El estudio propone que no se siguió el procedimiento previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF) para el caso de que, al tomarse la votación de un asunto, no se obtuviera mayoría. Se concluye que el voto impugnado se emitió ilegalmente”, señaló Aguilar Ortiz durante la sesión.

De acuerdo con la sentencia, el voto de calidad fue utilizado de forma indebida desde el primer empate, cuando lo legal hubiera sido llamar a otro ministro de una sala distinta. Sólo si persistía el empate tras esa intervención, el presidente de la sala podía emitir el voto decisivo.