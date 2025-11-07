Yugo del crimen: se judicializan en un año 5,329 casos ligados a menores

Colectivos de defensa de los derechos de las infancias acusaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán violó los derechos humanos de un menor de edad al momento de identificar al adolescente de 17 años vinculado con el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

“Los lineamientos para el manejo de información, difusión y producción de materiales sobre niñas, niños y adolescentes del Estado de Michoacán, según el artículo 7, fracción VIII, en los casos en los que las niñas, niños y adolescentes estén involucrados en hechos de violencia o en conflictos con la ley no deberán ser publicadas sus fotografías, ni ningún tipo de dato personal en medios electrónicos o impresos”, explicó a La Razón Juan Martín Pérez García, coordinador general de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, quien alertó que también es “muy grave” que los medios de comunicación reproduzcan la imagen del menor.

El Dato: sólo en 2023 se registraron en Michoacán 4 mil 449 delitos relacionados con la delincuencia organizada entre menores, según la Red por los Derechos de la Infancia.

Para conservar los derechos de las infancias, comentó, es necesario preservar su identidad y seguridad; además, el Observatorio Mexicano de Medios exhortó, sobre todo en el estado de Michoacán, “a no difundir imágenes de menores adolescentes víctimas involucrados en el crimen organizado” o en algún acto delincuencial.

“Vemos con mucha preocupación el lamentable acto ilegal que realizó la Fiscalía de Michoacán, incumpliendo la Ley General de Derechos de Niñas y Niños, al exhibir los restos humanos y la identidad de un niño víctima y perpetrador en el homicidio del alcalde Carlos Manzo, que es una expresión dolorosa de la niñez reclutada”, dijo el titular de la organización no gubernamental.

De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE), publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2024 ingresaron cinco mil 329 causas penales en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; es decir, 15 al día en promedio.

En el caso de Michoacán, el año pasado ingresaron 51 causas penales relacionadas con menores de edad, esto es, un promedio de más de cuatro por mes.

Pérez García dijo que actualmente México enfrenta una crisis prolongada de violencia armada, que se recrudeció a partir de “la guerra contra las drogas”, iniciada en 2006 por Felipe Calderón, con cientos de miles de personas asesinadas y desaparecidas.

Dentro de esta tragedia destacó el reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes, “práctica criminal que vulnera gravemente sus derechos humanos, profundiza desigualdades y perpetúa un ciclo de violencia estructural. La delincuencia organizada ha consolidado ‘ejércitos privados’, a través del reclutamiento en las zonas de influencia, con métodos de coacción como los documentados por distintas instancias públicas, académicas y familiares de las víctimas”.

El coordinador de Tejiendo Redes Infancia dijo que el reclutamiento forzado les permite a niñas y niños disponer de elementos prescindibles para confrontar a las fuerzas de seguridad mexicanas, mantener control territorial y diversificar las fuentes ilegales de ingresos económicos.

“Este reclutamiento convierte a víctimas en perpetradores, generando un efecto dominó de homicidios, desapariciones y confrontaciones con fuerzas del Estado. Jóvenes violentado a otras personas jóvenes. El reciente asesinato de Carlos Manzo expresidente municipal de Uruapan, Michoacán, a manos de un adolescente de 17 años de edad, da evidencia del contexto político propicio para acciones contundentes”, dijo.

Juan Martín Pérez indicó que este es el momento para que el Gobierno federal impulse la tipificación penal del reclutamiento forzado, complementada con políticas integrales de prevención, desvinculación y reinserción social.

Para Victoria, profesora de primaria en Michoacán, “lamentablemente no es de extrañar” lo que ocurrió con el exalcalde de Uruapan, ya que “la mayoría de los chicos que andan delinquiendo en las calles son muy jovencitos, eso se sabe bien en nuestras poblaciones, nuestra realidad es otra y nadie descarta que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) esté involucrado porque ellos son quienes más reclutan jovencitos. La gente de inmediato va a juzgar, que qué importa que sea menor, que es asesino, pero ellos son obligados, eso es lo que la gente en otros lugares no alcanza a ver”.

La profesora indicó que es muy doloroso lo que Uruapan está viviendo en la actualidad, ya que no sólo se está asesinando a personas.

“Lo más cruel es que nos están arrebatando a nuestros niños, hay mucha deserción escolar, de eso no se habla, a un niño a una familia en estas regiones no les alcanza con 700 pesos mensuales de ayuda escolar, con eso no se vive, los niños requieren padres presentes, que no pueden estar porque trabajan y trabajan, requieren recursos, y aquí muchísima seguridad”, dijo entre lágrimas, y dijo esperar que los jóvenes sean rescatados de estas células delictivas.

El autor material del asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo fue identificado y se dio a conocer que tenía 17 años, era originario de Paracho e integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En conferencia de prensa, el fiscal general del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio a conocer que ayer la familia del agresor lo identificó y reclamó el cuerpo.

El Dato: El Plan Michoacán que anunció el Gobierno federal prevé unidades conjuntas entre elementos federales y locales, enfocadas principalmente en homicidios y extorsión.

Agregó que los familiares informaron que el joven se ausentó de su hogar, ubicado en el municipio de Paracho, Michoacán, una semana antes del homicidio del presidente municipal.

También ratificó que las pruebas al cuerpo del joven, a quien identificó con su nombre completo, dieron positivo a rodizonato de sodio –significa que había disparado recientemente un arma–, mientras que su familia, dijo, confirmó su adicción a las metanfetaminas.

Agregó que la indagatoria ha permitido determinar que otras dos personas pudieron participar en el homicidio de Manzo Rodríguez, en una acción que, mencionó, está relacionada con grupos de la delincuencia organizada.

“Los avances de los actos de investigación e inteligencia nos han permitido determinar que en estos hechos participaron más de dos personas y que el homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada”, expuso el funcionario.

Posteriormente, en entrevista televisiva, refirió que el arma 9 mm incautada en la escena del crimen está relacionada con tres asesinatos previos en dos hechos delictivos ocurridos el 16 y el 23 de octubre pasado, también en Uruapan, vinculados a la disputa entre los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación, y concluyó que el menor de edad pertenecía precisamente a esta última organización delincuencial.

Dijo que el muchacho no tenía antecedentes penales y la única referencia es que estuvo internado en un anexo, por antecedentes de consumo de drogas, del cual había salido “recientemente”.

MUERE AGUACATERO. En ese contexto de violencia, la tarde de este jueves un productor aguacatero de Cotija, Michoacán, identificado como Alfonso “N”, murió luego que le explotara una mina terrestre de fabricación artesanal cuando se dirigía a su parcela, de acuerdo con reportes locales.

La víctima fue identificada como Alfonso, de 53 años, originario y vecino de la comunidad de Plan del Cerro y quien realizaba labores cotidianas entre los árboles de aguacate cuando, repentinamente, pisó una mina de fabricación casera que explotó y le causó graves heridas, por lo que fue trasladado a un hospital del IMSS Bienestar, donde falleció.

Plan del Cerro es una comunidad del municipio de Cotija que ha sido asediada y minada por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Además, se ubica muy cerca del lugar conocido como el Santuario, en el municipio de Los Reyes, donde el pasado 28 de mayo seis elementos de la Secretaría de la Defensa murieron como consecuencia de la explosión de una mina terrestre.

PARO Y MARCHA. Con el lema “por los que ya no están, por los que aún tienen miedo y por los que seguimos de pie”, la sociedad civil y empresarial prevé detener labores hoy y marchar en Uruapan, en reclamo de paz y justicia para los caídos, entre ellos el alcalde Carlos Manzo.

A través de una convocatoria que se difundió en redes sociales, que encabezan cámaras y asociaciones empresariales del municipio, se menciona que “esta marcha representa el reclamo de todos: por la inseguridad en las carreteras, las extorsiones, los asaltos, los secuestros y los asesinatos”.

No obstante, recalca que “la pérdida de Carlos (Manzo) fue el detonante de un dolor compartido”.

La cita es a las 10:00 horas, y como punto de reunión se establece la glorieta del Paseo Lázaro Cárdenas, en lo que se define como una marcha pacífica y ordenada, hasta llegar a la Pérgola Municipal.

A quienes asistan se les sugiere llevar ropa blanca o negra y se menciona que está permitido el uso de sombrero, en homenaje a Carlos Manzo.

También se pide no llevar bebidas alcohólicas u objetos peligrosos ni cubrirse el rostro, y evitar cualquier acto que altere el carácter pacífico de la protesta.

La convocatoria también incluye a los que no puedan asistir, a quienes se invita a colocar moños, mantas o flores en puertas, ventanas o negocios.

Hasta el cierre de esta edición, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y el sector gasolinero locales habían confirmado su participación en el paro.