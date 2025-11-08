A proceso, agresor de la Presidenta; acumula denuncias

Uriel “N”, quien acosó a Sheinbaum, presentado ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ayer.

Uriel “N”, el sujeto que agredió sexualmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum, fue vinculado a proceso y sentenciado, de momento a prisión preventiva, por el delito de abuso sexual. El agresor permanecerá en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte, y se autorizó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

El implicado fue acusado de acosar al menos a tres mujeres, entre ellas la Presidenta Claudia Sheinbaum y fue detenido el pasado 4 de noviembre.

La vinculación se dio únicamente por la denuncia de otra mujer que fue agredida por él, por lo que la denuncia de la mandataria federal aún está en espera.

El Tip: La detención ocurrió el 4 de noviembre alrededor de las 21:00 horas, en el Centro Histórico de la CDMX, cuando una joven de 25 años pidió auxilio tras tocamientos.

Los acontecimientos que derivaron en esta vinculación a proceso ocurrieron el pasado martes 4 de noviembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México; alrededor de las nueve de la mañana, la Presidenta Sheinbaum salió caminando de Palacio Nacional hacia el edificio de la Secretaría de Educación Pública en la calle República de Argentina, donde encabezaría una reunión con universidades e instituciones de educación superior.

Durante el trayecto, mientras la mandataria saludaba a la ciudadanía y accedía a tomarse fotografías, un hombre se acercó y realizó tocamientos sin su consentimiento; el incidente quedó registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, generando un amplio rechazo social y encendiendo el debate sobre la violencia de género en México.

3 acusaciones por acoso el mismo día suma Uriel “N”

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Uriel ‘N’ está relacionado con al menos tres casos de acoso sexual ocurridos el mismo día en diferentes puntos del Centro Histórico.

Según las primeras indagatorias, el presunto agresor habría seguido un patrón: seguir a sus víctimas por algunos metros, realizar los tocamientos y luego escapar entre la multitud de la zona para evitar ser localizado.