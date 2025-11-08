Megapuente de noviembre 2025: días sin clases confirmados por la SEP

Entérate de cuándo será el megapuente de noviembre 2025.

Con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un mega puente de cuatro días antes de cerrar noviembre y dar paso al periodo vacacional de invierno.

Según el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el descanso será del viernes 14 al lunes 17 de noviembre.

Lo anterior, porque el 14 de noviembre está contemplado para el registro de calificaciones, día en los que generalmente no hay clases para los alumnos de educación básica, mientras que el sábado 15 y domingo 16 corresponden al fin de semana regular.

Luego, el lunes 17 de noviembre es feriado oficial con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana. Aunque la fecha oficial se es el 20 de noviembre, se recorre para hacer puente con el fin de semana, según la Ley Federal del Trabajo (LFT).

En ese sentido, el personal docente y administrativo también podrá disfrutar de un fin de semana largo a partir del sábado 15.

Calendario escolar de noviembre 2025. ı Foto: SEP

Qué otros días no hay clases en noviembre y diciembre de 2025

El calendario de la SEP contempla 185 días de clases hasta el 15 de julio de 2026; sin embargo, antes del concluir el 2025, estudiantes de educación básica podrán disfrutar de:

Un fin de semana largo por la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del año, programada para el viernes 28 de noviembre

Por otra parte, la SEP contempla el periodo vacacional de invierno del lunes 22 de diciembre de 2025 al martes 6 de enero de 2026.

¿Cuánto me deben pagar por trabajar el 17 de noviembre?

Para aquellos que deban trabajar el 17 de noviembre, la legislación también establece un derecho importante: el pago triple.

Conforme al artículo 75 de la LFT, quienes laboren durante un día de descanso obligatorio deberán recibir su salario normal más el doble por el servicio prestado.

¿Abren los bancos el 17 de noviembre por la Revolución Mexicana?

Por la conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, las instituciones bancarias en México suspenderán sus operaciones el lunes 17 de noviembre, de acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Sin embargo, las sucursales en supermercados y plazas comerciales sí operarán en sus horarios habituales.

Además, usuarios podrán realizar operaciones a través de más de 65 mil cajeros automáticos y 58 mil corresponsales bancarios, entre ellos tiendas de conveniencia como OXXO y 7-Eleven, y mediante la banca digital, electrónica y telefónica, disponible las 24 horas del día.

