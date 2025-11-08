Revelan complot de Irán para matar a embajadora de Israel; México nada sabe

Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México y Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México, en imágenes de archivo

Funcionarios israelíes y estadounidenses aseguraron que las autoridades mexicanas, en coordinación con agencias de inteligencia de Estados Unidos (EU) e Israel habrían frustrado un presunto complot orquestado por Irán para asesinar a la embajadora israelí en México, Einat Kranz Neiger, sin embargo, tanto la Cancillería como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dijeron desconocer los hechos.

El plan terrorista, según funcionarios de EU citados anónimamente por la prensa de ese país, se gestó a finales del año pasado y permaneció activo hasta mediados de 2025; habría sido desarticulado exitosamente, aunque persiste la controversia sobre el papel real de las autoridades mexicanas en el operativo.

Los oficiales estadounidenses indicaron que el complot fue “contenido” y ya no representa amenaza alguna. Sin embargo, no ofrecieron detalles sobre cómo se descubrió o desmanteló el plan.

29 muertos dejó un atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992

De acuerdo con documentos de inteligencia estadounidense, el complot fue iniciado por Hasan Izadi, oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, quien también utiliza el alias Masood Rahnema. El funcionario iraní habría coordinado el plan con otros oficiales cuando se desempeñaba como asistente del embajador de Irán en Venezuela.

La embajada de Israel en México expresó su “profundo agradecimiento” al Gobierno mexicano. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí declaró: “Agradecemos a los servicios de seguridad en México por frustrar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar a la embajadora de Israel en México”.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México emitieron un comunicado conjunto en el que informaron que no cuentan “con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México”.

La Cancillería mexicana reiteró “su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país”, mientras que la SSPC reafirmó “su colaboración respetuosa y coordinada, siempre en el marco de la soberanía nacional, con todas las agencias de seguridad que lo soliciten”.

El embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, rechazó cualquier participación de Irán en cualquier ataque en contra de la embajadora de Israel en México, Einat Kranz y afirmó que es una mentira que busca confundir a la sociedad y enemistar a México con Irán.

Abolfazl Pasandideh afirmó en conferencia: “Declaro y manifiesto este mensaje de que no existe ninguna amenaza ni inseguridad por parte de esta embajada o por parte de algún iraní. Nosotros en persa tenemos un proverbio que decimos así: la gente dice muchas mentiras porque las mentiras no tienen impuestos”.

El embajador reforzó su dicho con el comunicado oficial conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad mexicanas, que descartaron tener información sobre algún ataque en contra de la diplomática israelí en México.

Mencionó que la versión de la embajadora israelí responde a las manifestaciones de mexicanos en favor de Palestina de los últimos meses y dijo que la misiva tiene la intención de infundir temor entre la sociedad mexicana contra los turistas iraníes en la celebración del Mundial de futbol en 2026, en el que los aficionados de ese país no podrán acudir a los partidos en EU y Canadá, sólo en México.

“Creemos y sabemos muy bien que detrás de estas mentiras existen dos objetivos; el primero, antes que nada, consideramos que ellos se quieren vengar de la gente de México porque hace poco, en el Zócalo, mucha gente se manifestó y gritó por la libertad de Palestina.

En todas las redes sociales del mundo de occidente y de todo el mundo se difundió esa manifestación del Zócalo y eso demostró el espíritu abierto y hermoso de todos los mexicanos que siempre apoyan a los oprimidos y siempre gritan para la libertad de Palestina”, dijo el embajador iraní.

Otro de los objetivos, consideró: “es que ahorita que estamos cerca del Mundial toda la nación mexicana le tenga un miedo a los iraníes”.