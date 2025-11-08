Salud mental, otros datos

Finalmente se aprobó esta semana el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2026, pero los gritos y sombrerazos que hubo en la Cámara de Diputados no dejaron ver los ajustes de gasto que serán importantes. Es el caso de la salud mental, donde habrá una merma de 90.9 millones de pesos, respecto al año pasado, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Si éstos se suman a los 470 millones de pesos recortados este año, entonces el ajuste aumenta a 561 millones. Ayer, en el programa Al mediodía con Solórzano, que se transmite en el Canal de Youtube de La Razón, Judith Senyasen, de la organización que realizó el análisis, dio cuenta de que la reducción se da a pesar de que no se han podido recuperar los niveles de atención que se tenía antes de la pandemia. Con frecuencia la realidad nos manda mensajes de que la salud mental es uno de los problemas más importantes en la actualidad, sin embargo, todo indica que los diputados tuvieron otros datos.

