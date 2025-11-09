Detienen en Tijuana a exagente del CISEN señalado como segundo tirador en asesinato de Colosio

Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y señalado por su presunta participación como segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue detenido en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, su aprehensión ocurrió la tarde del sábado 8 de noviembre en la colonia Los Reyes.

🚨 Detienen en Tijuana a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen y señalado como presunto segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.



Hasta el momento, se desconocen las causas de su detención.



Según la Fiscalía General de la República (FGR), Sánchez Ortega es identificado desde 2024 como probable responsable del segundo disparo que recibió el entonces candidato presidencial del PRI en 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana.

En ese contexto, se solicitó su captura mediante una ficha roja de Interpol, lo que permitió la detención en territorio mexicano.

La detención fue realizada por la Policía Federal Ministerial y el exagente quedó a disposición de un juez federal en la delegación local de la FGR. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre su situación jurídica ni los pasos a seguir en el proceso.

Esta es la segunda ocasión en que Sánchez Ortega es arrestado por su presunta implicación en el homicidio. Fue detenido inicialmente el mismo 23 de marzo de 1994 debido a que portaba una prenda con rastros de sangre de Colosio. Además, se le practicó una prueba de rodizonato, cuyo resultado arrojó la presencia de residuos vinculados al disparo de arma de fuego.

Sin embargo, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) lo liberó al día siguiente, luego de que la primera prueba balística determinara que los casquillos y la ojiva recuperados correspondían al arma utilizada por Mario Aburto.

Por otro lado, la FGR sostiene que el análisis posterior de los hechos apunta a la participación directa del detenido, quien en 1994 estaba asignado a la cobertura del candidato priista como agente del CISEN.

En este sentido, se reportó que la Fiscalía también investiga la posible intervención de Genaro García Luna, entonces subdirector operativo del organismo, por presuntamente encubrir el crimen y facilitar la fuga del segundo implicado.

