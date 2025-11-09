Iglesia rechaza regulación de la eutanasia: ‘implica derrotarnos en las posibilidades’

La regulación de la eutanasia en México, que se busca para ofrecer alternativas a las personas que no desean continuar enfrentando algún padecimiento terminal, fue rechazado por la Iglesia, que dijo ver en este plan falta de humanidad y una vía del Estado para no cumplir con la inversión para garantizar los cuidados paliativos.

“Efectivamente los recursos que el Estado debe dedicar a los cuidados paliativos son bastantes, pero son necesarios, por la dignidad de todos los mexicanos, sanos y enfermos. Querer reducir esos gastos ofreciendo la eutanasia es inhumano, y es símbolo de un estado claudicante a su deber”, opinó.

El pronunciamiento hace a una semana de que activistas plantearon ante el senado la Ley Trasciende, con la que se busca establecer en la Constitución el derecho a una muerte digna, de manera que las personas que enfrentan condiciones de dolor y otras adversidades en agonía, cuenten con otra opción.

Eutanasia ı Foto: larazondemexico

Sin embargo, la Iglesia se manifestó en desacuerdo por considerar que esto llevará a que la vida digna sólo se entienda como la que no enfrenta dolor ni sufrimiento y, por lo tanto, “nuestra ley máxima no tiene por qué dar protección a una vida en esa situación”.

Insistió en que buscar la regulación de la eutanasia es darse por vencidos en la ruta a encontrar alivios con el avance que ha tenido la ciencia.

“Además de esto, se enumera en la iniciativa, varias enfermedades terminales vigentes en México y las cantidades de posibles enfermos en los próximos años. Sólo de pensar en estas cifras, ya es doloroso, pero suponer que a estas personas se les está ofreciendo la muerte como salida a su situación, es espeluznante, pues implica derrotarnos en las posibilidades de ofrecer alivio, acompañamiento y consuelo, a pesar de los avances de la ciencia”, dijo.

En ese sentido, hizo un llamado a “acabar con el dolor, no con el doliente”, para que el Estado destine los recursos necesarios que lleven a que los cuidados paliativos se garanticen.

LMCT