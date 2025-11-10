Aplazan por sexta ocasión la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, en corte de Chicago

Joaquín Guzmán López fue detenido junto a Ismael "El Mayo" Zambada el 25 de julio de 2024.

Por sexta ocasión consecutiva, fue aplazada la audiencia de Joaquín Guzmán López, “El Güero”, en la Corte del Distrito Norte de Illinois, con sede en Chicago, Estados Unidos.

La cita judicial del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán estaba programada para este 13 de noviembre; sin embargo, la jueza federal Sharon Johnson Coleman la reprogramó para el próximo 1 de diciembre, a las 13.30 horas.

Pospone, otra vez, audiencia de Joaquín Guzmán López. ı Foto: Especial

Las múltiples postergaciones de la audiencia de “El Ratón” podrían estar relacionadas con las negociaciones entre su defensa y las autoridades estadounidenses para alcanzar una sentencia reducida.

Además, podría llegar a un acuerdo de culpabilidad o cooperación, similar al proceso de su hermano, Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, quien el pasado 11 de julio se declaró culpable de cuatro cargos por crimen organizado y tráfico de drogas.

Incluso, el acuerdo con las autoridades norteamericanas facilitaría la detención del líder de la facción “Chapitos” del Cártel de Sinaloa, Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Con el reciente aplazamiento, la audiencia de Joaquín Guzmán López suma ya seis retrasos consecutivos:

Del 19 de marzo al 18 de abril Del 18 de abril al 2 de junio Del 2 de junio al 15 de julio Del 15 de julio al 15 de septiembre Del 15 de septiembre al 13 de noviembre Del 13 de noviembre al 1 de diciembre

Joaquín Guzmán López fue detenido el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, junto a Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, a quien entregó a las autoridades de Estados Unidos.

Entre los delitos que se le imputan, se encuentran tráfico de múltiples cargamentos de droga, incluyendo cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, desde México hacia Estados Unidos.

También la organización y supervisión de la recolección de ingresos ilícitos provenientes del narcotráfico para su lavado de dinero y envío de regreso a México. Así como delitos relacionados con la delincuencia organizada y portación ilegal de armas de fuego.

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) también lo investiga por el “secuestro” de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Inicialmente, hijo de “El Chapo” fue ingresado al Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Chicago; sin embargo, dejó de estar bajo la custodia de la Agencia Federal de Prisiones desde el 16 de octubre de 2024 y que fue trasladado a una ubicación no revelada.

Con información de Tania Gómez.

