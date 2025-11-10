Captura en Tijuana

Relevante, nos comentan, la captura que ayer se dio en Tijuana de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen y a quien en últimas fechas se había vuelto a señalar como involucrado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio —ya había estado detenido, pero fue liberado al día siguiente del crimen—. Ayer, el Registro Nacional de Detenciones daba cuenta de su captura. Pero así como es importante esta aprehensión seguro será polémica, nos anticipan. Y es que resulta que el dirigente nacional del PRI —partido del que formaba parte Colosio—, Alejandro Moreno, quien ha andado muy frontal con el Gobierno, acusó que se trata de “otro distractor de la narcodictadura terrorista y comunista. Morena revive el caso Colosio como caja china para tapar el cochinero en el que tienen hundido al país. Tan miserables, que usan la memoria de un priista excepcional para cubrir su ineptitud. ¡Pero el pueblo ya lo tiene claro! Son un narcogobierno corrupto, cobarde, incapaz y criminal”. Será un tema polémico, anticipan.

