‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 11 y 12 de noviembre

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’ Martimiércoles ’ que no te puedes perder este 11 y 12 de noviembre. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

Frutas y verduras

Manzana roja mediana: $29.50 la pieza

Aguacate Hass en malla: $24.50 el kilo

Col blanca: $9.50 el kilo

Apio: $22.00 el kilo

Berenjena: $44.50 la pieza

Chile poblano: $39.90 la pieza

Acelgas en rollo: $7.50 la pieza

Pepino verde: $19.90 el kilo

Cilantro en rollo: $7.50 el kilo

Calabaza castilla: $14.50 el kilo

Limón sin semilla: $14.50 el kilo

Pera Bosc: $39.50 el kilo

Tomate verde: $39.50 el kilo

Toronja: $19.90 el kilo

Espinacas en rollo: $7.50 el kilo

Pimiento verde: $39.50 el kilo

Verdura fresca ı Foto: Freepik

Carne y mariscos

Pierna de cerdo con hueso fresca: $117.00 el kilo

Pulpa de cerdo: $104.00 el kilo

Filete tilapia: $115.00 el kilo

Molida de res: $142.00 el kilo

Pechuga sin hueso de pollo: $191.00 el kilo

Chuleta de cerdo ahumada: $114.00 el kilo

Pollo entero: $45.00 el kilo

Molida de pierna de cerdo: $137.00 el kilo

Filete Basa Rojo: $86.00 el kilo

Surimi especial: $129.00 el kilo

Atún Sakudori Netmar: $319.00 el kilo

