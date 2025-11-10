Molotov responde a José Ramón López Beltrán por defender a la 4T: ‘de mega fan a chairo’

Paco Ayala, bajista y vocalista de Molotov, respondió el fin de semana a José Ramón López Beltrán, quien arremetió contra la banda por criticar a la llamada Cuarta Transformación.

A finales de octubre, durante un concierto con motivo de sus 30 años de trayectoria, la agrupación mexicana afirmó que “éramos un país bien chingón”, antes de interpretar Gimme tha Power, canción de protesta lanzada en 1997 que critica a la clase política mexicana y que casi tres décadas después sigue vigente como un un himno contra el abuso de poder.

En la red social X, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los comentarios de Molotov, a la que consideró “de flojera” y señaló a sus integrantes como “críticos desubicados y convenencieros”.

“La verdad, hace rato que los de Molotov dejaron de ser relevantes. Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz con la 4T de la vida pública de México", afirmó.

No sabía el contexto de eso de “Éramos un país bien chingón”. De flojera los críticos desubicados y convenencieros. La verdad, hace rato que los de @MolotovBanda dejaron de ser relevantes. Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz con la 4T de la vida pública de México. https://t.co/yyt2PSGQra — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) November 3, 2025

Casi una semana después, Paco Ayala replicó en la misma red social con un breve y ríspido mensaje:

“Ya vi que nos escribió el panzón millonario!! Jaja de mega fan a Chairo/idiota! Todos los políticos absolutamente toda valen v... pero tu papá más que todo juntos!!”, escribió.

Ya vi que nos escribió el panzón millonario!! Jaja de mega fan a Chairo/idiota! Todos los políticos absolutamente toda valen verga pero tu papá más que todo juntos!! — Paco Ayala (@Ayalagarras) November 8, 2025

Este lunes, López Beltrán contestó al músico y calificó a los integrantes de Molotov como “panistas de clóset”.

“De pena ajena que Molotov sean panistas de clóset con instrumentos musicales", escribió, y añadió en su publicación, que acompañó con un GIF del senador Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial del PAN, tocando la batería.

De pena ajena que @MolotovBanda sean panistas de clóset con instrumentos musicales. https://t.co/geFvYUYwrh pic.twitter.com/rmjN9VRyCF — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) November 10, 2025

Las primeras declaraciones del hijo del expresidente López Obrador se dieron luego de que el 1 de noviembre fueron asesinados en Michoacán, en dos ataques separados, Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, y Alejandro Torres Mora, sobrino de Hipólito Mora, exlíder de autodefensas.

En la misma fecha ocurrió el incendio de una tienda Waldo’s en Hermosillo, Sonora, por el que hasta la fecha han fallecido 24 personas.

