Que Nahle quiere más sueldo

Con la novedad de que en medio de la tragedia a la que no se le ve el fin en Veracruz, luego de las inundaciones en la entidad que ayer cumplieron un mes, la gobernadora de la entidad, Rocío Nahle, está nuevamente en el centro de la controversia. Y es que resulta que la mandataria estatal planea concederse un aumento de sueldo para el año entrante, de acuerdo con lo que establece el reciente proyecto de Presupuesto de Egresos que analiza el Congreso local. Según lo revelado por varios medios locales, la funcionaria tendrá un ingreso mensual de 84 mil 750 pesos con 53 centavos. Se dice que son 20 mil 533 pesos más de lo que percibía su antecesor, el también morenista Cuitláhuac García, cuyo salario era de 64 mil 217 pesos al mes hasta el 2024. Se ha informado que la mandataria morenista gana mensualmente 67 mil 842 pesos. En las redes sociales y en los círculos sociales y políticos de la entidad, la indignación y la crítica no se han hecho esperar. No hay, se comenta, ninguna justificación para tal ajuste.

