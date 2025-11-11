Crece mercado negro de medicinas falsas contra el cáncer: PAN

El desabasto de medicamentos oncológicos y tratamientos especializados en el sistema de salud público está impulsando el crecimiento de un mercado negro de medicinas falsas, alertó el diputado federal del PAN, Daniel Chimal García.

Según el legislador, esta situación ha llevado a pacientes con cáncer y sus familias a buscar alternativas en redes sociales y plataformas digitales, donde se ofrecen supuestos fármacos “milagro” sin receta y a precios más bajos que los productos originales.

Chimal García señaló que en internet se comercializan medicamentos falsificados que prometen tratamientos contra diversas enfermedades como cáncer, hepatitis y artritis, sin ningún control sanitario y con alto riesgo para la salud.

“Y lo curioso es que están a la venta con precios accesibles, mucho más bajos que los productos originales, lo que ha abierto la puerta a un mercado negro que lejos de ayudar, afecta más la salud de las personas con esta terrible enfermedad”, expresó.

Ha aumentado la venta de medicamentos oncológicos falsos ı Foto: Especial

El diputado solicitó a Cofepris, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementar operativos para detectar, investigar y desmantelar las páginas y redes que distribuyen estos medicamentos ilegales.

Además, pidió reforzar la vigilancia en aduanas, puertos, aeropuertos y terminales donde podría estarse introduciendo el contrabando.

De acuerdo con Chimal García, el incremento de este comercio clandestino está relacionado con lo que calificó como un “austericidio” en el sector salud durante los últimos años, lo que ha limitado la compra y distribución de tratamientos esenciales.

“Todo el mundo puede estar coludido, desde las empresas farmacéuticas que filtran las fórmulas, hasta personal de clínicas y hospitales, es una mafia que debe terminar porque está en riesgo la vida de miles de personas”, afirmó.

El legislador concluyó que este tema debe considerarse prioridad nacional, pues afecta directamente a familias que enfrentan enfermedades graves y que recurren a ofertas engañosas por falta de alternativas seguras en el sistema público.

Venta de diversos medicamentos en el tianguis El Salado, en un recorrido por La Razón. ı Foto: David Patricio›La Razón

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT