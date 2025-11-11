Freno de mano a la aplanadora

Los que decidieron, a última hora, frenar la discusión sobre empatar la consulta popular de revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027 fueron los diputados de Morena. Lo anterior, se dijo, con la idea de tomar los pareceres de la oposición, que claramente rechaza la propuesta, porque acusa que la presencia de la mandataria en el proceso los meterá a una contienda en desventaja. Llamó la atención, nos comentan, que el líder de la bancada guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal, pusiera el freno de mano al debate en comisiones para comentar el asunto con las bancadas de PAN, PRI y MC. Sobre todo, porque la suya ya tenía la aplanadora encendida. “Hablaré con todos los coordinadores para decirles que he aceptado su sugerencia de dar más días a la discusión”, dijo. Por lo pronto se abren las apuestas para ver si se da una mayor discusión del asunto, porque lo que se ve como un hecho es que se aprobará. Pendientes.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Nada aún en Sonora