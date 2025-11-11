Homicidios bajan 37% en México durante primeros 13 meses de gobierno

Durante los 13 meses que han transcurrido del sexenio, los asesinatos cometidos en el país han registrado una disminución de 37%, mientras que la extorsión ha conseguido ser reducida en 14% a partir de la estrategia emprendida por la Federación para su combate.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, detalló que en una visión anual y en comparación con 2018, se ha observado una baja de 34%.

Por entidad federativa, siete estados concentran el 51% de los homicidios dolosos: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

Al comparar los resultados de enero a octubre de 2025 con el mismo periodo del año pasado, se identificó una disminución de estos crímenes en 26 entidades federativas.

Al ahondar en la situación de los estados que concentraban la mayor cantidad de homicidios al arranque del sexenio, destacó que en Guanajuato ya se ve una reducción de 63%, con una tendencia a la baja registrada en los últimos ocho meses.

En la evaluación de los delitos de alto impacto, detalló que el promedio diario nacional pasó de 969.4 a 522, lo que representa una baja de 46%, el nivel más bajo en ocho años.

Hasta ahora, el único ilícito que sigue sin manifestar una reducción es la extorsión, con un aumento de 22.9% al comparar el periodo de enero a octubre de este año con 2019.

La funcionaria atribuyó esta tendencia a la estrategia contra la extorsión, lo que ha derivado en un mayor número de denuncias.

Sin embargo, al comparar los indicadores en los últimos 12 meses, ya se observa una reducción de 14% a partir del inicio de la estrategia en junio, al pasar de 34.7 a 27.4.

