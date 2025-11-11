Senado ajustará penalidades en minuta en materia de extorsión: Adán Augusto López

El Senado de la República realizará ajustes a la minuta en materia de extorsión, en lo que tiene que ver con las penalidades que establece, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López.

Luego de que juristas advirtieran que la reforma, tal y como se aprobó en la Cámara de Diputados, permitiría que muchos extorsionadores que ya cuentan con sentencia lograran su libertad, pues en al menos 13 estados se reducirían las penas previstas para casos graves, al uniformar un máximo de 25 años de prisión para este delito en todo el país, López Hernández explicó que se revisarán los ajustes que se le realizarán a la minuta.

“Estamos revisando, entre otras cosas, la penalidad, por ejemplo (...) Yo creo que la extorsión es el delito más sensible que enfrentamos los mexicanos y que hay que revisar a profundidad. Hay que revisar jurisprudencias o criterios de la Corte preestablecidos, sobre todo cuando se refiere a las agravantes. Vamos a ver todavía”.

En torno a la ruta que, se prevé, siga la minuta, Adán Augusto López detalló que tras conversar con la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, y con Javier Corral y Enrique Inzunza, presidentes de las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, señaló que es probable que el lunes o martes por la mañana se vote en comisiones, por lo que hacia la tarde-noche se llevaría al Pleno.

Al respecto, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, señaló que su bancada acompañará la reforma, siempre que se corrija.

“Se tiene que corregir, porque de aprobarse en los términos en los que está, como la pena que están planteando, la sanción, el castigo es menor que el que está planteando en muchas entidades federativas, en automático muchos delincuentes al día siguiente de que se apruebe la reforma saldrían de la cárcel, lo cual nos parece profundamente injusto”.

Mientras que Manuel Añorve, de la bancada del PRI, advirtió que en el tricolor no están de acuerdo en que se haya disminuido la penalidad.

“Si bien es cierto que en la Cámara de Diputados votamos en lo general a favor y en lo particular en contra, pues hoy lo estamos valorando porque esta disminución de la penalidad no es algo correcto que se haya hecho”.

Sin embargo, pidió esperar a ver qué es lo que decide la Comisión de Justicia y la bancada mayoritaria de Morena.

