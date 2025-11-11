Trump ataca a 3 embarcaciones cerca de Acapulco

Funcionarios estadounidenses citados por The Washington Post revelaron que tres de los 20 ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas en aguas internacionales ocurrieron cerca de las costas de Acapulco, México.

El diario estadounidense publicó un mapa donde ubicó siete operativos realizados por el Departamento de Guerra de la administración Trump en el Pacífico oriental: cuatro ocurrieron frente a las costas de Buenaventura, Colombia, y tres a la altura de los litorales mexicanos.

El Tip: El lunes, el secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, anunció un nuevo ataque contra dos embarcaciones, que dejó seis muertos en el oriente del océano Pacífico.

El mapeo también incluye los bombardeos reportados desde el pasado 2 de septiembre en el mar Caribe: nueve, distribuidos en costas de Venezuela y República Dominicana.

Cuatro de los 20 ataques registrados no pudieron ser mapeados, ya que, acotó The Washington Post, su ubicación no ha sido confirmada.

La cercanía de estas movilizaciones de guerra con México se reportó por primera vez el pasado 28 de octubre, cuando la Secretaría de la Marina informó que, a petición de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas mexicanas se movilizaron para buscar al único sobreviviente de un ataque que dejó 14 muertos, quienes viajaban en cuatro supuestas narcolanchas.

En esa ocasión, la Marina especificó que los sucesos se dieron a unos 740 kilómetros de Acapulco.

El presidente Donald Trump ha justificado estos ataques, al señalar que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga; sin embargo, el gobierno no ha presentado pruebas al respecto.

Estos argumentos han sido rechazados por funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, quienes sostienen que los ataques letales contra buques suscitan serias preocupaciones sobre posibles crímenes internacionales.

“Estos ataques parecen ser asesinatos ilegales perpetrados por orden de un gobierno, sin un proceso judicial o legal que permita el debido proceso legal”, indicó la ONU.

La Presidenta Claudia Sheinbaum también ha externado su desacuerdo con este tipo de operaciones, que considera violatorias al derecho internacional.

Ataques estadounidenses a embarcaciones que presuntamente transportaban droga, publicado por TWP, ayer. ı Foto: Captura de pantalla

MSL