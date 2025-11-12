De todos modos, a marchar

Y fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la que ayer planteó, en la víspera que la CNTE realice una protesta de dos días en la que tiene previsto desquiciar la ciudad, un panorama sobre la atención que se ha venido dando a las demandas del magisterio. Y no es poco, nos hacen ver: se les dio el aumento de 10%, se congeló la edad de jubilación para los hombres en 58 años y de las mujeres en 56 y se han hecho reducciones de intereses y quitas de deudas a los docentes que tienen créditos del Fovissste. Además, porque no les gustaba, se tumbó la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros. En lo que va del sexenio, se han efectuado 22 mesas de trabajo y en al menos 10 ocasiones los maestros han hablado directamente con la Presidenta Claudia Sheinbaum. El caso es que, con todo y lo anterior la CNTE mantiene su amenaza de movilización los días 13 y 14. El Gobierno ofrece mantener el diálogo, pero todo parece indicar que apretando a los ciudadanos la Coordinadora buscará obtener más.