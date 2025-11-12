INAPAM aguinaldos 2025: ¿Cuándo va a llegar el depósito y quienes lo van a recibir?

Algunas personas con tarjeta del INAPAM recibirán aguinaldos este 2025, y estos serán los días en los que podrán disponer de este ingreso adicional y las cantidades que recibirán.

El aguinaldo es una prestación establecida en la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que algunos trabajadores reciben dinero adicional a su mensualidad, y en el caso de los trabajadores de gobierno, esta prestación es de hasta 40 días de salario.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) informó que algunas personas adultas mayores podrán recibir aguinaldo si cuenta con su credencial de la institución, lo que representa un ingreso adicional.

Aguinaldo INAPAM 2025 ı Foto: Especial

¿Quiénes van a recibir el aguinaldo del INAPAM?

Algunos adultos mayores que están inscritos en el INAPAM podrían recibir un aguinaldo este 2025, pero solamente será cierta parte de esta población, y de acuerdo con la institución serán las siguientes:

Las personas que cuenten con pensiones por parte del IMSS o ISSSTE.

Las y los adultos mayores que estén dentro del programa de Vinculación Productiva, el cual brinda actividades remuneradas o voluntarias de acuerdo con su oficio o profesión.

Debido a esto, las y los adultos mayores que cuenten con credencial del INAPAM y reciban una pensión del IMSS o ISSSTE y también quienes estén en los programas de Vinculación Productiva serán quienes reciban aguinaldo este 2025.

Aguinaldo para pensionados ı Foto: Especial

¿Cuándo va a llegar el depósito del aguinaldo del INAPAM?

Las fechas y cantidades que recibirán las y los adultos mayores por el aguinaldo ya fueron definidos, por lo que las personas que reciban este aguinaldo podrán disponer de la cantidad equivalente a 30 o 40 días de pensión.

En el caso de las y los adultos mayores que cuenten con una pensión por parte del IMSS recibirán el equivalente a 30 días de pensión, y estos serán depositados en noviembre.

En cuanto a que quienes reciben pensión del ISSSTE, el aguinaldo será equivalente a 40 días de pensión, y estos serán depositados en dos partes, una durante la primera quincena de noviembre y la segunda en enero.

Mientras que las personas adultas mayores que estén dentro del programa de Vinculación Productiva recibirán un mínimo de 15 días de salario como aguinaldo este 2025, y la fecha límite de pago será el 20 de diciembre.

