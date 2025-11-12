Maiceros alistan nuevo paro junto a transportistas

Productores de caña bloquearon los accesos de la Sader en Insurgentes sur, ayer, para exigir apoyos al sector.

En rechazo al acuerdo anunciado por el Gobierno federal y para exigir que el precio al que se les paga su producto se fije en un monto que les parezca justo, productores de maíz advirtieron una movilización nacional, que incluirá bloqueos carreteros pero sólo a mercancías, para el próximo 24 de noviembre.

El Tip: Los maiceros exigen también que el grano quede fuera de la revisión del T-MEC, y que el Frente participe en la formulación de la Ley de Aguas Nacionales.

Ayer por la mañana, agricultores del Frente Nacional para el Rescate del Campo protestaron frente a Palacio Nacional, para exigir que se les pague un precio que les resulte justo, pues consideran que el acuerdo de 950 pesos por tonelada que se anunció, únicamente beneficia a los sectores grandes y empresariales.

El plan contempla tomar las aduanas del país para incrementar la presión, movilización en la que estarán acompañados por transportistas, quienes protestarán por la violencia que enfrentan al trasladar los alimentos del campo.

“Si no fuera por ellos, no sería posible que pudiéramos llevar los alimentos a las mesas… Ellos están siendo agraviados, asaltados en carreteras, les cobran derecho de piso”, dijo el dirigente del Frente, Eraclio Rodríguez en conferencia.

300 pesos de apoyo piden los productores de caña

En otro frente de protestas, productores de caña que suman más de 12 horas de bloqueo frente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), acordaron una reunión con el subsecretario Leonel Cota Montaño, para negociar su pliego petitorio que incluye la creación de un plan emergente de rescate al sector azucarero.

Ruperto Ruiz Cortés, de la Unidad Cañera Democrática, indicó que la mesa de trabajo se realizará este miércoles, en la que se abordará la petición de que se les otorgue un subsidio de 300 pesos por tonelada de caña.

Cañeros de Veracruz, Morelos, San Luis Potosí y Puebla, entre otras entidades, acusaron al gobierno de ser responsable de que el sector registrara pérdidas en los periodos de zafra 2023-2024 y 2024-2025, debido a las elevadas importaciones del endulzante.