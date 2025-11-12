Exjueces ven incertidumbre sobre montos de liquidación

Extrabajadores del PJF marcharon por una justa indemnización, ayer, en la Ciudad de México.

Aproximadamente 200 jueces y magistrados cesados del Poder Judicial de la Federación llevan a cabo una marcha en avenida Revolución e Insurgentes en la Ciudad de México, para exigir el pago extraordinario que les corresponde, conforme a lo que establece el artículo décimo transitorio de la reforma judicial.

Los juzgadores federales señalan que hay incertidumbre sobre el pago de su indemnización, pues, aunque el Órgano de Administración Judicial (OAJ) notificó en días pasados que se efectuará el 10 de diciembre, no tienen certeza de los montos, pues temen que se calculé con el salario base y no con el salario integrado que incluye otras prestaciones.

Recordaron que los artículos Décimo Transitorio de la reforma y el Vigésimo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen que las y los magistrados y jueces cesados por no haber sido electos o por declinar su candidatura, tienen derecho a recibir una indemnización equivalente a tres meses de salario y veinte días de salario por cada año de servicio prestado dentro del Poder Judicial de la Federación, conforme al salario integrado que percibían a la fecha de entrada en vigor del Decreto señalado.

#FOTOS | Aproximadamente 200 jueces y magistrados cesados del Poder Judicial de la Federación, llevan a cabo una marcha en avenida Revolución e Insurgentes para exigir el pago extraordinario que les corresponde



📸: @soytaniagomez / @LaRazon_mx pic.twitter.com/kYyET8OXdP — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 12, 2025

Aunado a ello, manifestaron que les avisaron que deberán cobrar el pago en persona y con un testigo, lo cual representa un riesgo, pues exponen su integridad, ya que podrían ser víctimas de la delincuencia.

Por lo anterior, en la protesta se exige transparencia y respuestas claras al pago que les corresponde tras haber sido cesados para dejar vacantes 881 cargos de magistrados y jueces federales que fueron electos el 1 de junio pasado.

La protesta inició alrededor de las 10 de la mañana frente a las oficinas del Órgano de Administración Judicial (OAJ), y posteriormente los juzgadores se movilizaron rumbo al edificio que alberga al Tribunal de Disciplina Judicial.

Marchan juzgadores cesados por reforma judicial https://t.co/9oCB85ZTWM pic.twitter.com/OHfrRxwc84 — Quadratín México (@QuadratinMexico) November 12, 2025

Los juzgadores dijeron tener una cita con los integrantes del OAJ; sin embargo, no fueron recibidos, por lo que mantuvieron cerrada la circulación en avenida Insurgentes a la altura de Loreto como medida de presión.

El magistrado en retiro forzoso Froylán Muñoz presentó un posicionamiento que detalla las demandas del grupo. Según explicó, esta es la tercera ocasión en que se desplazan desde diversos estados de la República para manifestarse y reclamar el cumplimiento de sus derechos laborales.

La principal exigencia del colectivo consiste en recibir la totalidad de la indemnización y las prestaciones que le corresponden conforme a la ley. Rechazan la modalidad de pago propuesta por el OAJ, que les requiere presentarse físicamente en las oficinas de la dependencia.

“Exigimos que los pagos de la indemnización constitucional y de todas las demás prestaciones se realicen en forma institucional mediante depósitos bancarios a las cuentas de cada uno de las y los magistrados y las y los jueces, porque el oficio dice que el día 10 debemos venir a hacer fila los 800 titulares”, expresó.

Tras seis horas de bloqueo, policías capitalinos replegaron a los juzgadores en retiro, quienes denunciaron represión policial. No se reportaron lesionados.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) condenó el uso de la fuerza contra personas juzgadoras que se manifestaron en la sede del Órgano de Administración Judicial.

Expresó su preocupación por “la falta de pago íntegro y oportuno de las indemnizaciones previstas en la reforma que derivó en la separación forzada de un porcentaje de personas juzgadoras, así como por versiones públicas de que el OAJ estaría aplicando criterios de cálculo contrarios a los derechos de las y los titulares”.

LMCT