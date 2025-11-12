Criminales usan documentos falsos

Un hombre se declaró culpable de traficar menores drogados desde México a Estados Unidos

ONG alerta por tráfico de menores hacia EU Foto: Especial
Claudia Arellano


Manuel Valenzuela, un residente permanente legal en El Paso, Texas, se declaró culpable de participar en una red de tráfico de menores desde México hacia Estados Unidos.

La red drogaba a los menores y les presentaba documentos falsos para hacerlos pasar como sus hijos; ante ello, una coalición migrante en Texas hizo un llamado urgente a detener estos crímenes.

Francisco Carmona Smith, de la Red Cristiana Salvadores por la Paz, explicó a La Razón que Valenzuela recogía a los menores tras su ingreso al país y hacía el pago a los conductores que los transportaban.

El activista y religioso señaló que los conductores y sus cómplices presentaban documentos estadounidenses falsos y aseguraban falsamente que pertenecían a los menores. “Ahora, Valenzuela enfrenta cargos de conspiración para transportar extranjeros y complicidad en el tráfico de extranjeros con fines de lucro, que le podría acarrear una pena mínima obligatoria de 11 años de prisión”.

  • 2 mil niños no acompañados estaban bajo custodia de EU en julio

El religioso consideró que es urgente crear políticas que pongan en resguardo a menores que viajan desde Centroamérica a EU, pasando por México, para evitar que sean presas de estos depredadores.

La fiscal general de EU, Pamela Bondi, condenó el tráfico de personas y aseguró que el Departamento de Justicia investiga y procesa estos casos con mayor rigor. El fiscal federal Justin Simmons denunció que a los cárteles y las organizaciones de tráfico de personas no les importa el bienestar de las personas que introducen , sólo les importa enriquecerse.

En un comunicado publicado el pasado 10 de noviembre, la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Texas reveló que los implicados en la red drogaban a menores no acompañados de entre cinco y 13 años, y los introducían ilegalmente a Estados Unidos desde Ciudad Juárez, México.

La Fiscalía también reveló que los conductores y sus cómplices presentaban a los agentes de inmigración documentos estadounidenses falsos, y luego aseguraban falsamente que pertenecían a los menores y que ellos eran sus padres.

Valenzuela, de 35 años, fue detenido el 30 de agosto junto a otras tres personas identificadas como Susana Guadian, Daniel Guadian y Dianne Guadian, esta última ciudadana estadounidense.

El activista señaló que sus actividades están estrechamente relacionadas con grupos del crimen organizado y, especialmente, ejecutan tareas de enganchadores, monitores y transportistas, pero también de cuidadores de migrantes secuestrados.

