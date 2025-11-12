¿Por qué habrá un paro nacional de la CNTE y cuándo será?

Recientemente se convocó a un paro nacional de la CNTE, y este tendrá una duración de 48 horas, por lo que durante este periodo las y los trabajadores estarán en huelga para abogar por la Reforma Educativa.

De acuerdo con la convocatoria publicada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca se hizo una invitación para que se participara de manera masiva a un paro de 48 horas.

Se convoca a la participación de los integrantes del pleno del CES, a los organismos auxiliares, a los espacios ganados por el Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) en resistencia, a los comisionados en la sección XXII y al Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de la Región de los Valles Centrales a participar en este paro.

El paro será este 13 y 14 de noviembre, y este será en distintos estados de la República como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Valle de México, Estado de México, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

¿Por qué habrá un paro nacional de la CNTE?

De acuerdo con una ficha informativa, la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se había recesado en junio debido a que “el gobierno federal demostró su falta de voluntad política para abrogar las reformas neoliberales en el ámbito educativo y de seguridad social.”

Las demandas centrales de este paro nacional son cuatro:

Abrogación de ley del ISSSTE 2007 Abrogación de la Reforma Educativa Justicia Laboral Alto a la represión

Además de esto, también piden que se dé un mayor presupuesto a la educación, ya que “se le debe asignar al menos el 12 por ciento del PIB y no el 4 por ciento sugerido en la Ley de egresos de la Federación para el ejercicio 2026”

También señalan que existe un aumento de presupuesto engañoso, pues las becas están etiquetadas en el presupuesto destinado para la educación, pues estas deberían estar consideradas como parte del Desarrollo Social y no de la Educación.

A su vez, pide que se dé un fortalecimiento al sector salud, pues las instituciones requieren contar con un presupuesto que permita que se contrate persona y se adquieran los insumos necesarios para brindar atención a los derechohabientes.

