Apuestan por elevar 50% la producción de maíz nativo

Con la meta de conseguir que la producción de maíz nativo crezca 50 por ciento hacia el final del sexenio, el Gobierno Federal presentó este jueves, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el plan “El maíz es la raíz”, que contempla apoyos de maquinaria, asistencia en la conservación y la comercialización de este alimento, entre otros rubros, en beneficio de los productores.

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, detalló que el objetivo de este proyecto es: “impulsar la conservación, la producción, transformación y la comercialización del maíz nativo mexicano, fortaleciendo los sistemas agroalimentarios comunitarios. Recordar que uno de los sistemas que se da, en este caso el maíz y que México le da al mundo, es la milpa”, dijo.

El plan contempla trabajos por etapas, en donde para 2026 se enfocarán las tareas en las regiones sureste y Pacífico Sur y las seis restantes se impulsará el proyecto en las seis restantes.

Se prevé que para el siguiente año se atienda a 677 mil cinco familias productoras que trabajan 886 mil 687 hectáreas, y con lo cual se proyecta crecer la producción de maíz nativo en 20 por ciento, mientras que para final del sexenio se buscará llegar al millón 842 mil 876 de productores y con un incremento del 50 por ciento en la producción.

Para esto, se han trazado tres ejes de acción, en donde el primero buscará impulsar la conservación, producción, comercialización del maíz nativo a través del aumento de productividad con acompañamiento técnico y maquinaria.

En un segundo punto, se trabajará en la mejora de la semilla del país para garantizar su conservación.

Finalmente, se asistirá con planes de valor agregado para que esta comercialización se dé por medio de otros productos a partir del maíz como tortillas, tostadas, totopos y comaleras.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que el programa dará una atención integral con el que no sólo se apoyará la producción de maíz nativo, sino también representará un respaldo económico para los productores.

“Es un programa integral que, más allá de los apoyos directos, lo que queremos es que permanezca en el tiempo, y los 1.5 millones de campesinas y campesinos que siguen utilizando el maíz nativo puedan conservarlo —porque es la esencia de México, por eso decimos: ‘el maíz es la raíz’— y, al mismo tiempo, puedan alimentarse de lo que ellos siembran y puedan tener un ingreso adicional con esta producción. Ese es el programa El maíz es la raíz”, dijo.

Sobre los alimentos que se comercializarán a partir de esta producción, señaló que podrán ser identificados con el sello: “Hecho en México con maíz nativo”.

“Si se organizan 10, 15 productores con los excedentes de su cosecha, además del autoconsumo, y eso lo convierte en nixtamal y tortillas, y la tortilla se la venden a la comunidad donde viven, garantizando que es maíz nativo (...) si las propias productoras se juntan, se vende, pues a mayor precio, y eso ya va directamente a repartirse a todos los productores”, destacó.

