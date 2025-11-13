Promocionan marcha desde el extranjero

Tras realizar un análisis a la promoción de la manifestación de la “Generación Z”, convocada para este 15 de noviembre, el Gobierno Federal expuso, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que su principal promoción viene desde el extranjero y que, además, se le han invertido alrededor de 90 millones de pesos entre octubre y noviembre.

Miguel Ángel Elorza Vázquez, coordinador de Infodemia, acusó que se trata de una “convocatoria inorgánica, pagada, participación del extranjero” y cuentas que apoyaron a la oposición en pasados procesos electorales.

En el análisis se apunta la identificación de 179 cuentas promotoras en Tik Tok y 359 en Facebook, cuyos administradores provienen principalmente del extranjero, como España, Bolivia y Estados Unidos.

“Se demostrará que se trata de una convocatoria inorgánica, pagada con la participación de la derecha internacional, con cuentas de redes sociales operadas desde el extranjero, generadas en el momento y con otras cuentas que apoyaron a la a la oposición y que participaron en las campañas de mentiras con las narcoetiquetas en 2024”, dijo este jueves en Palacio Nacional.

Entre las prácticas, se encontró que se adquirieron comunidades digitales que abordaban temas diversos a la política, pero que en las últimas semanas cambiaron sus contenidos para llamar a participar en esta marcha.

Sin embargo, también se encontraron cambios en los objetivos de la marcha en días recientes, pues pasaron de llamar a una movilización pacífica a publicar, entre el 16 y 27 de octubre, imágenes creadas con inteligencia artificial de Palacio Nacional incendiado, y posteriormente se centraron en pronunciarse sobre el asesinato del alcalde Uruapan, Carlos Manzo, para tomar este crimen como bandera de condena.

“A partir del primero de noviembre, después del lamentable asesinato del alcalde Carlos Manzo, de manera sincronizada las comunidades y páginas cambiaron el motivo de la marcha en torno a este suceso, dejando en segundo plano la revocación de mandato. Y aquí estamos viendo cómo utilizaron este lamentable hecho para hacer uso de manera política. De nueva cuenta utilizaron el lamentable homicidio del alcalde”, dijo ante los medios de comunicación que cubren a la Presidenta Presidenta Claudia Sheinbaum.

