Sheinbaum reconoce a CIRT cierre de filas ante amenazas

Por considerar que, a pesar de las diferencias, hubo un “cierre de filas” frente a las adversidades arancelarias provocadas por Estados Unidos (EU), y ante los desastres naturales que enfrentó México, la Presidenta Claudia Sheinbaum externó un agradecimiento a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), a la cual, además de hacer un llamado a reflejar pluralidad, invitó a formar parte del debate de la reforma electoral que se propondrá el próximo año.

La mandataria acudió este miércoles a la Convención anual de la CIRT, donde hizo un recuento de los momentos difíciles por los que ha transitado su administración, y subrayó que, aun cuando existen diferencias entre el Gobierno y los medios, hubo unidad para “salir adelante”, lo cual calificó como “bueno” porque es un reflejo de la democracia.

El Dato: Sheinbaum fue invitada a la convención para compartir la visión de su Gobierno sobre la libertad de expresión, pluralidad informativa y el papel de los medios en la democracia.

“Qué bueno que no pensamos igual, que hay muchas personas que piensan diferente en nuestro país. Lo importante es garantizar la libre expresión… la libertad de expresión y la democracia. Y al mismo tiempo, reconocer que cuando hay amenazas externas permanecemos juntos. Creo que eso es algo muy importante a reconocer en una reflexión hacia finales del 2025”, afirmó.

Al referirse a la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, subrayó que es la población y no el poder la que tiene que estar al centro y por ello se debe garantizar el derecho que tienen las audiencias a estar bien informadas, a razón de lo cual pidió garantizar una apertura a la pluralidad con la que se reflejen “todas las voces”.

También, reconoció que “la libertad de expresión se ejerce plenamente sólo cuando hay debate, cuando hay diversidad de voces, cuando se escucha a todas y a todos. La libertad no se defiende cerrando espacios, sino abriéndolos. Y en este sentido, quiero hacer un llamado respetuoso a todas y a todos los que forman parte de los medios de comunicación, abrirnos al debate, igual que el Gobierno, al debate plural, abrirse a las voces de la sociedad. Porque el público quiere escuchar una sola versión de los hechos… Una prensa libre, plural y responsable es indispensable para el país que estamos construyendo”, dijo.

400 grupos de medios y mil 200 afiliados agrupa la CIRT en todo el país

En ese contexto, comentó que su Gobierno no censura, tampoco se reprime ni se limita la libertad de expresión.

En cuanto al auge de las redes sociales y la inteligencia artificial, dijo que aun cuando esto prometía convertirse en un mediador entre los hechos y la ciudadanía, ahora parece importante debatir sobre su uso, porque hoy se ha visto que estas plataformas “orientan emociones, fragmentan la verdad mediante diversos algoritmos diseñados para maximizar la atención y el consumo”, debido a que la información termina por ser jerarquizada por algoritmos.

No obstante, llamó a cuestionar el uso de estas herramientas tecnológicas, porque también pueden ayudar a la democratización, en tanto se usen “bien”.

En un tercer punto, Sheinbaum Pardo se refirió a que está próxima la discusión sobre la reforma electoral, por lo cual invitó a los medios a reunirse con la Comisión Presidencial creada para este proyecto, a fin de que se les escuche en aspectos como los tiempos en medios a partidos políticos, repetición de mensajes, entre otros temas.

La Presidenta de la República subrayó ante los comunicadores que en su administración: “estamos totalmente abiertos a escucharlos… escucharles siempre y siempre con la idea de construir juntos la libertad, la democracia, el derecho a la información, que es lo que busca nuestro pueblo, la responsabilidad de los medios y responsabilidad de los gobiernos”.