Va plan para blindar el Corredor Interoceánico

La Secretaría de Marina (Semar), con el respaldo del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, desplegó el Operativo Sable en la región del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una zona estratégica que conecta Oaxaca con Veracruz, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

La acción surge tras la detención de 53 integrantes de la organización criminal Los Cromo, presuntamente encabezada por Iván Sánchez Santiago, alias Comandante Cromo, y busca frenar la expansión del grupo en una región clave para el desarrollo económico nacional.

El Dato: La operación, aseguró el titular de la SSPC, seguirá activa mientras existan riesgos detectados y objetivos criminales pendientes de neutralizar.

El operativo, detalló el funcionario, tiene como objetivo contener la presencia de células delictivas en puntos de alta incidencia, proteger la infraestructura logística y garantizar la estabilidad de uno de los proyectos emblema de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum: el Corredor Interoceánico, destinado a conectar los océanos Pacífico y Atlántico mediante una red industrial y comercial.

En conferencia, explicó que el dispositivo se sustenta en un enfoque dual: despliegue territorial y operaciones de inteligencia; buscará primero la neutralización de las células delictivas activas; después, la consolidación de la presencia militar e institucional; y, finalmente, la implementación de mecanismos de vigilancia permanente para evitar el resurgimiento de estructuras criminales.

“Es una operación coordinada por la Secretaría de Marina, con participación del Gabinete de Seguridad. Se realiza un despliegue en zonas con mayor incidencia y también se desarrollan acciones específicas de inteligencia para lograr detenciones clave”, detalló.

De acuerdo con fuentes de seguridad, Los Cromo operaban en coordinación con el Cártel del Renco, encabezado por Rafael de Jesús Álvarez Palma, alias Comandante Renco, señalado como uno de los principales generadores de violencia en el Istmo.

De acuerdo con las autoridades, esta estructura buscaba controlar rutas de transporte, tráfico de mercancías, robo de hidrocarburos y extorsión a comerciantes locales, aprovechando la expansión de obras y corredores industriales.

Aunque 53 de sus miembros ya fueron capturados, entre ellos, presuntos jefes de plaza de Juchitán, La Ventosa e Ixtepec, el Comandante Cromo continúa prófugo y ha sido catalogado como objetivo prioritario del Gobierno federal.

Las autoridades indicaron que el operativo se mantendrá activo hasta lograr su localización y desarticular completamente su red operativa.

García Harfuch refirió que el Operativo Sable no es sólo una respuesta, sino una acción preventiva donde ya existen denuncias o indicios de inteligencia.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ha sido catalogado como “prioridad nacional” por su potencial de conectar los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, impulsando un eje logístico que rivalice con el Canal de Panamá.

Sin embargo, su relevancia económica lo ha convertido también en un punto de interés para el crimen organizado, que busca controlar los corredores energéticos y las obras de infraestructura.