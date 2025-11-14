CNTE toma casetas de peaje en México en inicio de ‘puente’

Maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en 21 estados se manifiestan liberando casetas en diversas entidades en el inicio de un puente por el feriado del lunes siguiente.

Los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se dirigieron este viernes a las casetas de Chalco y San Marcos, de la Autopista México-Puebla, y a la de Tlalpan, de la México-Cuernavaca, en donde permitieron el paso libre de vehículos.

La acción impactó en el arranque del puente por el Aniversario de la Revolución Mexicana.

Luego de haber pernoctado en el perímetro del Palacio Legislativo de San Lázaro, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desde muy temprano abordaron los camiones en los que llegaron a la capital para trasladarse a los puntos en donde llevarán a cabo las actividades de hoy.

Conforme a los acuerdos que se alcanzaron ayer por la tarde, miembros de las secciones 9, 10, 11 y 60, de la Ciudad de México, se encargarán de la caseta de salida a Cuernavaca (Tlalpan), mientras que la sección 22 de Oaxaca irá de la caseta de salida a Puebla (San Marcos).

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación decidió también hacer presencia en la caseta de Chalco, también en la salida a Puebla.

La liberación de casetas, que se perfila para durar por varias horas, es para presionar en sus exigencias, que incluyen la abrogación de la Ley del ISSSTE, mayor presupuesto para la educación y la reinstalación de las mesas tripartitas.

En Chiapas, los docentes de la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se instalaron cerca de uno de los accesos al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, sin que haya establecido un horario para su retiro.

En Oaxaca, los manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación liberaron varios puntos carreteros, como el de la caseta de peaje de Huitzo, Suchixtlahuaca y Coixtlahuaca, además de que tomaron tiendas de cadenas transnacionales, como Sam’s Club.

En Michoacán, la sección encabezada por Eva Hinojosa marcha desde Casa Michoacán rumbo al centro de Morelia.

Los guerrerenses de la sección 14 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación también liberaron las casetas de Palo Blanco, La Venta y Paso Morelos, además de mantener el cierre de oficinas y Delegaciones Regionales a lo largo de todo el Estado.

Tras las movilizaciones de hoy, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación regresarán a su plantón en la Cámara de Diputados, en donde se proyecta que alrededor de las 15:00 horas de este viernes emitan un pronunciamiento antes de regresar a sus estados.

