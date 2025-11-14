Detienen a 9 integrantes de una célula delictiva que modificaba maquinaria para ocultar drogas en Jalisco.

El Gabinete de Seguridad de México informó la detención de al menos 9 personas de una célula delictiva dedicada al trasiego de droga tras un operativo realizado en Tonalá, Jalisco.

Las capturas ocurrieron al cumplimentar cinco órdenes de cateo en predios ubicados en el estado de Jalisco. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos modificaban maquinaria industrial para ocultar droga destinada a su comercialización.

En los operativos participaron elementos de la de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes aseguraron lo siguiente:

508 kg de cristal

2.8 toneladas de marihuana

Cartuchos

Vehículos

Motocicletas

“Estas acciones contribuyen a fortalecer la seguridad en la región”, aseguró el Gabinete de Seguridad de México en la red social X.

