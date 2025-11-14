Gabinete de Seguridad toma posiciones en Michoacán

El Gabinete de Seguridad federal tomó posiciones y realizó una jornada de supervisión y operación como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en la que fueron detenidas seis personas en la entidad.

Durante los operativos también se aseguraron armas largas, más de 200 cartuchos, cargadores, equipo táctico, cinco kilogramos de metanfetamina y se recuperaron 398 computadoras robadas, dentro de la Operación Paricutín.

El Dato: Elementos de la GN, en coordinación con efectivos del Ejército y de la Guardia Civil de Michoacán, reforzaron su presencia en Apatzingán, Gabriel Zamora y Parácuaro.

La comitiva estuvo conformada por los titular de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales; Guardia Nacional (GN), Hernán Cortés, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel.

Los funcionarios sostuvieron reuniones en Morelia y Uruapan. Como parte de la supervisión, realizaron recorridos operativos en distintos puntos de este último municipio. En el cuartel de la 21 Zona Militar, evaluaron, junto con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, los avances de la estrategia estatal de seguridad instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Revisamos los ejes estratégicos (del plan): inteligencia, atención a las causas, coordinación, regionalización y blindaje de fronteras para prevenir delitos, combatir la extorsión y proteger a las familias y la actividad económica. Agradecemos a las y los presidentes municipales que expresaron su confianza y disposición para trabajar con el estado y la Federación.

37 mil mdp del plan se destinarán a programas sociales

“La seguridad de Michoacán es prioridad del Gobierno de México. Volveremos de manera constante para supervisar y avanzar en la construcción de la paz”, iinformó García Harfuch en redes sociales.

Previamente, en conferencia de prensa la Presidenta Sheinbaum detalló que son 21 elementos de la GN quienes resguardan a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda del exalcalde asesinado, Carlos Manzo: siete asignados a su seguridad inmediata y 14 en un segundo círculo de protección.

“Yo quiero consolidar bien el plan Michoacán. Voy a dedicar una parte del tiempo a eso, para que tengamos el seguimiento permanente que todas las secretarías del equipo, sepan exactamente cuánto están los recursos, cómo se van a ejercer”, detalló la mandataria.

SIGUEN ATAQUES. Los funcionarios federales también se reunieron con Grecia Quiroz, quien aseguró que, tras la reunión con el Gabinete de Seguridad, solicitó que las acciones del Plan Paricutín, que contempla el despliegue de más de mil 900 elementos del Ejército Mexicano y la Marina, se mantengan con el tiempo.

“De nada sirve que después de unos meses se retiren y nos dejen vulnerables, para que los delincuentes vuelvan a delinquir, extorsionar, robar, matar y hacer lo que su gana se les pegue”, señaló.

La edil afirmó en conferencia que existe descontento entre la población de Uruapan respecto al tema de seguridad y pidió que las autoridades pongan en marcha un plan específico para atender la región. Recalcó que no sólo se atiendan las zonas céntricas, pues en los cerros persiste la presencia de grupos delictivos.

Destacó que, a dos semanas del asesinato de su esposo, sigue en espera de que se den a conocer los responsables.

“Hoy hubo una reunión con el secretario Omar García Harfuch, y yo le dije que la ciudadanía está esperando a él o a los responsables que atentaron contra la vida de Carlos. Han pasado ya casi dos semanas y seguimos esperando avances de la fiscalía. Ha habido alguna información; otra está en proceso”, afirmó.

En este sentido, destacó el actuar de la Fiscalía del Estado, al poner en tela de juicio el abatimiento del asesino de Manzo. Además, dijo no tener más información sobre los responsables; no obstante, puntualizó que su esposo le “estorbaba a muchos personajes”.

Quiroz expresó que decidió dar “un voto de confianza” a las autoridades, aunque reconoció que existe enojo y descontento entre la ciudadanía, por lo que urgió a que estas acciones den resultados.

Respecto a la supuesta marcha del Novimiento del Sombrero en la Ciudad de México, la edil se deslindó de su movilización, y aclaró que el único Movimiento del Sombrero está en Uruapan, además de desconocer quién convoca la marcha en la capital.