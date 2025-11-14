Generación Z exige revocación ciudadana inmediata y reformas profundas

Previo a la marcha convocada para este sábado en la capital y diversas ciudades del país, integrantes de la Generación Z presentaron un pliego petitorio con demandas centradas en instaurar un mecanismo ciudadano que permita la revocación inmediata del mandato presidencial, sin la intervención de partidos políticos ni poderes constituidos.

“El mecanismo deberá activarse por iniciativa ciudadana y no por decisión de partidos o poderes constituidos”, señalaron.

Aspecto de la marcha del Movimiento Generación Z. ı Foto: Cuartoscuro

Entre sus principales exigencias, plantean que si se concreta la revocación, la persona que asuma la presidencia debe ser elegida mediante “votación ciudadana extraordinaria, sin intervención de partidos políticos ni designación del Congreso de la Unión”, para evitar que las élites mantengan el control político.

Para garantizar transparencia y evitar la manipulación electoral, la Generación Z demanda prohibir la injerencia partidista en la selección de candidaturas, así como blindar el proceso contra “la compra y coacción del voto”, estableciendo que los programas sociales se administren a través de “un organismo ciudadano independiente”.

El pliego incluye también la creación de un “Organismo Ciudadano de Transparencia Total” y otro “Independiente de Auditoría”, con facultades para supervisar y publicar información financiera y administrativa sobre el gobierno sin restricción alguna, asegurando el acceso claro a la información para toda la población.

En cuanto a justicia y representación, piden una reforma integral liderada por un Consejo Ciudadano que integre universidades, organizaciones de derechos humanos y comunidades, para lograr un sistema judicial independiente y un nuevo modelo legislativo que “reduzca privilegios, elimine figurantes y garantice la inclusión de regiones, pueblos originarios y juventudes”.

La seguridad también es tema fundamental: solicitan la “desmilitarización de la seguridad interna” bajo el mando y supervisión de civiles profesionalizados y sometidos a auditorías ciudadanas, así como un aumento presupuestal para seguridad local supervisado por comités ciudadanos que impida el uso político de estos recursos.

Finalmente, plantean la participación de “voces con autoridad moral” en los órganos consultivos y la realización de una consulta pública para ampliar el pliego hasta 15 puntos, especialmente con jóvenes y comunidades históricamente marginadas.

Este sábado a las 11:00 horas, la Generación Z se concentrará en el Ángel de la Independencia para marchar hacia el Zócalo, portando como símbolo la bandera de los Sombreros de Paja, personajes del famoso anime One Piece.

Convocan a marcha de la autodenominada Generación Z HOY 8 de noviembre; acusan que la del 15 está cooptada por políticos. ı Foto: Cuartoscuro / Especial

MSL