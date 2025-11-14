“Paguen impuestos en vez de campañas”: CSP

De izq. a der.: la gobernadora Delfina Gómez, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la SEP, Mario Delgado, ayer.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó el amparo de Grupo Salinas y ordenara el cumplimiento del pago de créditos fiscales por más de 48 mil millones de pesos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a que se cumpla con el pago de impuestos, en lugar de impulsar campañas en redes sociales, porque nadie puede estar por encima de lo que dicta la ley.

Al encabezar el inicio de operaciones de clínicas de Medicina Familiar del ISSSTE en el municipio de Tecámac, Estado de México, la mandataria federal comentó que uno de los objetivos del sexenio es el de construir mayores espacios educativos y también de salud.

En ese contexto, refirió que en su momento se advertían críticas contra el Gobierno, pero ahora que se recorren las comunidades se aprecia que la población “está contenta”.

El Dato: La decisión de que los gobernadores también sean sometidos a la consulta de revocación de mandato corresponde en exclusiva a los estados, dijo la mandataria.

“Eso es lo que defiende la Cuarta Transformación. Les decía que venía una campaña tremenda, o ha habido una campaña tremenda. ¿Saben cuánto destinaron en la última campaña?, 90 millones de pesos para hacer pensar a la gente que hay un movimiento en contra nuestra. Pero salimos a la calle y la gente está contenta.

“Y mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas. Nada de autoritarismo. Nosotros creemos en la democracia, en las libertades. Pero, como decía Juárez: ‘nadie por encima de la ley’. Quienes defendemos el Estado de derecho somos los que estamos gobernando y lo primero que defendemos son las leyes y los derechos del pueblo de México”, destacó.

La mandataria hizo hincapié en que la defensa del Estado de derecho se hace desde el Gobierno, porque desde allí se respaldan las leyes y los derechos de quienes habitan el país.

“Por eso, me da mucho gusto estar con ustedes. Nunca nos vamos a separar, no solamente de quien inició el movimiento de la Cuarta Transformación, sino que no hay divorcio entre pueblo y Gobierno. Somos un Gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo de México”, dijo.

MÁS ESPACIOS. Antes, durante la inauguración de la obra de reconversión del Centro de Estudios de Bachillerato en Zumpango, Estado de México, Sheinbaum Pardo recordó que uno de los objetivos en materia educativa es ampliar la oferta en el nivel medio superior y para ello es que se realizan este tipo de obras, en donde planteles son aprovechados para ofrecer estudios de secundaria en el turno matutino, y de bachillerato en el vespertino.

“Estoy empeñada, en que todas y todos los que salen de la secundaria, vayan directito a la preparatoria, y que, si salen de la preparatoria y quieren estudiar la universidad, vayan directito a la universidad o al tecnológico. Todas y todos tenemos derecho a la educación”, dijo.

Mencionó que esto también es una vía para conseguir que ningún joven piense en consumir drogas o acercarse a algún grupo delictivo.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, detalló que, como parte del Bachillerato Nacional, se construirán nuevas preparatorias el siguiente año en el Estado de México, en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Tecámac y Texcoco. Además de que habrá más reconversiones de secundarias a preparatorias como la realizada en Zumpango, Chalco, Ixtapaluca, Ecatepec, Chimalhuacán, Atenco, Acolman, Naucalpan, Tecámac y Nicolás Romero.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció a la Presidenta por el apoyo que ha dado en materia educativa, en movilidad, salud, así como a campesinos y artesanos.

Finalmente, durante la gira por el Estado de México, la Presidenta y la mandataria estatal dieron seguimiento al Plan de Justicia de San Salvador Atenco, y culminaron el día con la supervisión del plan del oriente de la entidad.

Espera retomar negociación por plaga

Por Yulia Bonilla

ahora que el Congreso de Estados Unidos consiguió un acuerdo para reabrir el gobierno, se retomarán los temas pendientes con Washington, entre ellos la reapertura de la frontera al ganado, que había sido bloqueada por la plaga del gusano barrenador, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Consultada sobre las reuniones que se pausaron entre ambos gobiernos a causa del cierre del gobierno, confirmó que se retomará el plan para que las siguientes reuniones, que sólo se interrumpieron de manera presencial, ocurran en México.

“No se tuvieron físicamente, se tienen a distancia, por el tema del cierre del gobierno de EU. Creo que hoy se emite el decreto por parte del presidente Trump, que ya abre el gobierno de EU, ya se pondrán de acuerdo para que se realice la reunión aquí en México; la última fue en EU, en el tema de seguridad.

“Sobre comercio, sigue el trabajo y esencialmente son los dos temas. Sobre transporte también hay mesas de trabajo. Hay que ponerse de acuerdo con ellos. No es que haya una fecha en particular, sino hay trabajo permanente, y vamos a esperar a que se concilie la fecha”, dijo.

Respecto al cierre fronterizo que se mantiene a las exportaciones de ganado mexicano desde noviembre del año pasado, reconoció que aún no se ha alcanzado alguna fecha para la reapertura, la cual se esperaba para este mes. Sin embargo, aseguró que se mantienen los avances para contener la plaga de gusano barrenador que ocasionó dicho cierre.

“Se sigue trabajando en este tema y hay mucha comunicación y vamos a esperar que sea pronto. De todas maneras, como les comentamos, la planta productora de esta mosca (estéril) que ayuda a contener la plaga estará lista en el primer semestre del próximo año. Eso va a ayudar muchísimo”, sostuvo.