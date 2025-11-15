Balazos en casa de edil electo

Y hablando de temas complicados de Veracruz, resulta que la violencia contra políticos no para. Ahora fue el rancho del alcalde electo de Jáltipan, Gildardo Maldonado, el que fue atacado a tiros. El emecista, según se ha reportado, se encontraba en esos momentos en Xalapa, y no hubo por fortuna personas lesionadas. Sin embargo, ya sus correligionarios han solicitado al Gobierno federal brindarle seguridad. Fue la coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, quien publicó en redes el siguiente mensaje: “Condenamos el cobarde ataque en contra de nuestro compañero Gildardo Maldonado… hacemos un urgente llamado a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Gobierno federal a investigar esta amenaza y brindar, a la brevedad, el acompañamiento necesario. Además, solicitamos que se refuerce la seguridad en la región con presencia de fuerzas federales...”. Así Veracruz.