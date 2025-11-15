Descartada cualquier intervención de EU: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó cualquier posibilidad de injerencia estadounidense en México y sostuvo que la soberanía nacional se mantiene intacta en materia de seguridad.

Su posicionamiento se dio tras las declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, quien afirmó que la administración del presidente Donald Trump no enviará tropas a territorio mexicano para enfrentar al crimen organizado.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo señaló que las declaraciones de Rubio confirman que Washington no contempla el despliegue de fuerzas armadas en México. Además, consideró que esos mensajes fortalecen la ruta de cooperación bilateral sin vulnerar la autonomía de cada país.

El Dato: Marco Rubio insistió que “en México hay zonas dirigidas y gobernadas por los cárteles que son más poderosos que las fuerzas del orden locales o incluso las nacionales”.

“Reafirma lo que hemos estado planteando: que cualquier intervención queda descartada”, dijo la mandataria.

La Presidenta criticó que aún existan voces en México que respaldan la participación directa de fuerzas extranjeras en tareas de seguridad. Calificó esa postura como “una visión muy poco patriota y más bien intervencionista”.

Respecto al ofrecimiento del gobierno de Trump para ampliar el intercambio de inteligencia, investigación y tecnología contra el tráfico de fentanilo ilegal, Sheinbaum sostuvo que ese tipo de cooperación es bienvenida siempre que ocurra bajo un acuerdo de respeto mutuo.

Explicó que el Gobierno de México ha insistido en un modelo de colaboración que incluya apoyo técnico y operativo, pero sin comprometer atribuciones nacionales. Una parte de ese entendimiento, dijo, es garantizar que no habrá presencia militar extranjera en territorio mexicano.

“Hay un entendimiento con el gobierno de EU para los temas de seguridad, en donde se garantiza la soberanía, la integridad de nuestro territorio y la cooperación sin subordinación”, dijo la mandataria.

A lo largo del mes, medios internacionales habían publicado reportes basados en supuestas filtraciones sobre una intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir en territorio mexicano para combatir a los cárteles.

Incluso, reportes similares apuntaron a una intención del gobierno estadounidense de intervenir directamente en Venezuela, país al que también acusa de acoger grupos del crimen organizado.

Sin embargo, los reportes no estaban basados en fuentes verificables, por lo que fueron rápidamente desmentidos.

En su conferencia, la Presidenta fue cuestionada sobre las declaraciones del secretario de Estado de EU, Marco Rubio, quien un día antes describió como “histórico” el trabajo coordinado entre ambos gobiernos y negó que su país contemple una incursión militar en México.

Señaló que existen voces en el país que promueven estas medidas, principalmente entre sus opositores: “aunque hay todavía personas que la piden aquí en México, en una visión muy poco patriota y más bien de intervencionismo buscando la injerencia del exterior”, afirmó.

Al respecto, el embajador de EU en México, Ronald Johnson afirmó en su red social X que la cooperación de ambos países da resultados concretos: “celebramos los golpes a los cárteles, la lucha contra el tráfico de fentanilo y la incautación histórica de armas, un ejemplo de seguridad compartida en acción. ¡Cuando las naciones trabajan juntas, su gente se beneficia!”.

“Una campañita en las redes no nos quiebra”

› Claudia Arellano

De gira por el sureste, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las campañas de ataques en su contra no la debilitan, por el contrario, la fortalecen. “Cuando a uno lo critican más, es cuando más fuerte se pone”, dijo ante productores y autoridades estatales durante el lanzamiento del Plan Campeche.

Afirmó que sus opositores “creen que una campañita en redes nos va a romper”, pero aclaró que su gobierno nació de la lucha social y no de intereses económicos: “Nosotros gobernamos con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

El Dato: El Plan Campeche prevé aumentar la producción estatal a 100 mil toneladas de arroz, así como incrementar 27 mil toneladas de carne y 55 millones de litros de leche.

En Champotón, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, quien acompañó a la mandataria federal, explicó que el Plan Campeche busca elevar la producción estatal a 100 mil toneladas de arroz, 27 mil toneladas de carne y 55 millones de litros de leche, beneficiando directamente a 7 mil 881 pequeños y medianos productores. También se estima la generación de 9 mil 500 empleos directos e indirectos.

En arroz, los productores recibirán apoyo anual del programa Producción para el Bienestar, así como fertilizante gratuito, semillas certificadas y acompañamiento técnico especializado. Además, la Conagua rehabilitará los distritos de temporal tecnificados Río Verde-Campeche y Etzná-Yohaltún, y se entregarán seis módulos de maquinaria con tractores, cosechadoras y drones.

Previo a este evento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo inicial del acuaférico en Campeche y subrayó que el objetivo central es asegurar el acceso al agua potable para la población local; estuvieron presentes, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román; la coordinadora general de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya y el subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Conagua, Felipe Zataráin Mendoza.

La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo (c.), en gira por Campeche, el viernes ı Foto: Cuartoscuro

9 mil 500 empleos prevé generar el Plan Campeche

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo descartó que este fin de semana vaya a visitar al expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el ex mandatario cumplió años este 13 de noviembre. Lo anterior debido a que este fin de semana programó su gira de trabajo por Campeche y Tabasco.

“No, ya dijeron ahí los comentócratas: ‘es que en realidad va para allá porque quiere reunirse con el presidente López Obrador’. No, no vamos a ir a Palenque, si fuéramos a Palenque pues respetamos la decisión del presidente López Obrador de mantenerse fuera de la vida pública”, dijo en Palacio Nacional, previo a su visita.

Sheinbaum visitó los trabajos de modernización y ampliación de la carretera federal Villahermosa–Escárcega, proyecto que contempla 300 kilómetros y una inversión superior a mil millones de pesos en 2025.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en Tabasco se trabaja en 106 km, con un avance reportado hasta agosto del 40 por ciento. La obra busca reducir hasta en 40 minutos el recorrido, mejorar la seguridad vial con cuatro carriles y acotamientos más amplios, además de construir puentes vehiculares y peatonales. Aseguran que el proyecto beneficiará a más de 370 mil usuarios y fortalecerá el turismo hacia Palenque, Chiapas y Campeche.

La presidenta también dio seguimiento al programa de apoyo a productores de cacao, que forma parte de la estrategia de Alimentación para el Bienestar. Este plan incluye la compra directa de cacao a pequeños productores a precios justos, la comercialización del Chocolate Bienestar en más de 25 mil Tiendas del Bienestar y la construcción de una planta procesadora en Tabasco prevista para 2026.