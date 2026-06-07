Increpan a Manuel Bartlett durante vuelo a España: ‘¿cómo se hace para tener tanto dinero?’

Un ciudadano mexicano increpó al exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, por volar en primera clase rumbo a España acompañado de su pareja, Julia Elena Abdalá.

El periodista Salvador García Soto difundió el video del momento en el que un hombre se acerca y saluda al exsecretario de Gobernación, para luego cuestionarlo: “¿Cómo le ha hecho para viajar tan lejos y tan cómodo en primera clase?“ De lo que han sacado del país, ¿verdad?.

Sin inmutarse, Bartlett Díaz escucha los reclamos y apenas esboza una leve sonrisa cuando el otro viajero añade: “¿Ya no van para Estados Unidos ahora viajan a España?”.

Ante los comentarios, el exfuncionario sonríe, levanta el dedo pulgar y gira la cabeza para ignorar al individuo.

“¿Qué tal?, ¿cómo se hace para tener tanto dinero y tantas casas? secretario de Gobernación, tumbó el sistema... Ha hecho cada cosa... Señor Bartlett Díaz, corrupto“, le espeta el hombre antes de retirarse.

"¿Cómo le hace para viajar tan cómodo y en primera clase?", le pregunta un mexicano al ex director de la CFE #ManuelBarlett, quien fue increpado mientraa viajaba a España. "¿Ya no van a Estados Unidos verdad?", le pregunta mientra él sonrie junto a su pareja Julia Abdala. pic.twitter.com/TLrOkQBgVS — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) June 8, 2026

¿Quién es Manuel Bartlett Díaz?

Manuel Bartlett Díaz nació en la ciudad de Puebla en 1936. Es hijo de Manuel Bartlett Bautista, quien fue gobernador del estado de Tabasco y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante toda la presidencia de Miguel de la Madrid fue secretario de Gobernación y como tal fue responsable de organizar las controvertidas elecciones de 1988 en las que Carlos Salinas de Gortari resultó presidente.

De 1988 a 1992 fue miembro del gabinete de Salinas de Gortari como secretario de Educación Pública. En 1992 el PRI lo postuló candidato a la gubernatura del estado de Puebla, donde resultó electo gobernador el 8 de noviembre de 1992.

De 2018 y hasta 2024, Manuel Bartlett se desempeñó como el director de la CFE durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Manuel Bartlett Díaz, y el expresidente AMLO. ı Foto: larazondemexico

Bartlett Díaz ha sido vinculado con el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

Según Salvador García Soto, como secretario de Gobernación, durante la administración de Miguel de la Madrid, Bartlett habría advertido a Rafael Caro Quintero, entonces líder del Cártel de Guadalajara, sobre “Kiki” Camarena, quien se había infiltrado en la organización criminal mientras investigaba el tráfico de marihuana.

Camarena fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco, y asesinado el 9 de febrero, tras haber sido torturado “durante un día y medio”, según la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Bartlett, colaborador cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido mencionado en documentos y testimonios judiciales por haber tenido conocimiento, e incluso haber facilitado información utilizada por el Cártel de Guadalajara contra Enrique “Kiki” Camarena.

Un informe presentado en 2023 por el senador republicano Chuck Grassley rescata el testimonio de un juicio de 1998 que vincula a Manuel Bartlett con el homicidio, en el que incluso habría estado presente.

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cehr