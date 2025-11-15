Flores desde Montreal

Y fue el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien ayer se refirió de manera muy elogiosa a la Presidenta Claudia Sheinbaum, en un evento organizado por la Cámara de Comercio Metropolitana de Montreal, en el que dio cuenta de las conversaciones que tuvo el mes pasado con la mandataria, en la visita que realizó a México para establecer vías de ampliación de la cooperación. “En primer lugar, la señora Sheinbaum es excepcional, seamos claros. El día de la señora Sheinbaum empieza a las 5:30 todos los días. La primera reunión es a las 6:00, en persona, sobre la seguridad interna de México, seguido de una conferencia de prensa, cada día, durante una hora y media”, comentó el canadiense, mientras entre los asistentes se escuchaban expresiones de sorpresa. “Yo no tengo material para una conferencia de prensa”, agregó el primer ministro, cuyo gesto provocó risas en el auditorio en el que había periodistas. ¿Qué tal esas flores?