Gen Z, sumas y restas

Con la novedad de que la marcha de la Generación Z sigue generando sumas, pero también restas de distintos políticos y por razones diversas. Ayer, nos cuentan, la diputada independiente Guadalupe Arias, quien forma parte del Movimiento del Sombrero, encabezado hasta su fallecimiento por Carlos Manzo, anunció que no acudirá a la movilización que se tiene prevista que concluya en el Zócalo capitalino. Ha dicho que prefiere cuidarse porque han habido muchas amenazas en redes. También han surgido voces de morenistas que, a diferencia de la mayoría de los integrantes de ese partido, han salido a defender el derecho a la libre expresión y la libre manifestación. Es el caso de Emmanuel Reyes, para quien los jóvenes que hoy marchan están ejerciendo sus derechos fundamentales y no están haciendo nada indebido: “Su voz es necesaria porque su participación fortalece la democracia, y su mirada crítica es indispensable para seguir transformando al país”. ¿Qué tal?