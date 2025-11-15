Importante reconocimiento

Relevante, nos comentan, la entrega de la insignia Yaotl —vocablo náhuatl que significa guerrero— a servidores públicos de la Ciudad de México con la que se destacan sus acciones para superar adversidades y proteger a los demás. La primera ceremonia en la que se entregó ese reconocimiento a 3 mil 796 trabajadores del gobierno de la ciudad, se llevó a cabo ayer en el monumento a los Niños Héroes y lo encabezó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. El reconocimiento lo recibieron policías, bomberos y personal de emergencia que participó en las acciones de respuesta a la tragedia de la pipa de gas ocurrida en el Puente La Concordia, de quienes se destacó su solidaridad y prestancia, así como a los equipos que apoyaron a las personas que padecieron las inundaciones que afectaron varias regiones de la capital. En el acto, además, Brugada informó que se reconocerá la valentía de Alicia Matías Teodoro, la mujer que dio la vida para proteger a su nieta, tras la explosión de la pipa. Pendientes.