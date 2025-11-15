Lanzan impulso al frijol en tiendas del bienestar

Bolsa de frijol del Bienestar, en la feria temática de la semilla, el viernes.

María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, informó este viernes, en el Día del Frijol, que el gobierno federal impulsa el consumo de la semilla, a través de la Feria del Frijol en la Ciudad de México, que concluirá este sábado.

La funcionaria compartió que el consumo de frijol en la dieta mexicana ha caído, por ello destacó los nutrientes que contiene esta semilla: “Es fuente de proteínas, carbohidratos, minerales y ácidos grasos saludables, la cual ayuda a controlar la azúcar en la sangre”.

Hoy en día, dijo, Alimentación para el Bienestar distribuye frijol en tiendas del Bienestar, además se instalarán dos cribadoras en Zacatecas.

Albores explicó que México concentra 57 de las 150 especies de frijol en el mundo, de las cuales 31 son endémicas, pero el consumo nacional ha caído de 16 kilos por persona en 1980 a solo 9 kilos en 2021. “Es uno de los alimentos más saludables que podemos tener, pero tristemente hemos dejado de consumirlo”, señaló.

La funcionaria recordó que el gobierno lanzará este año una línea de frijol Bienestar, procesado en plantas propias y distribuirán en Tiendas Bienestar.